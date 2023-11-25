HBL／ 東泰勝南湖 松山、高苑進12強

經過一年養傷與沉潛，東泰高中外籍生韓得勝昨天首度站上HBL預賽舞台，並繳出20分、13籃板的亮眼成績，幫助東泰以111：62大勝南湖，教練高丁國柱賽後也透露，賽前韓得勝確實對於這場比賽躍躍欲試，全隊也都希望為他拿下這一勝。

上學年度就來台的韓得勝，因右膝蓋十字韌帶傷勢錯過整學年賽事，不過，這一年來他仍配合團隊訓練，與隊友建立良好的革命情感，期待能在傷癒後站上HBL舞台。而昨天他也總算圓夢，並且在攻守兩端都有亮眼表現，幫助東泰大勝對手。

高丁國柱透露，韓得勝對HBL舞台充滿期待，隊友也都很希望能為等待了一年的韓得勝贏得比賽，「賽前我有特別叮嚀他不要太亢奮，而他也確實做好鞏固籃板的任務，算是符合期待。」

高丁國柱坦言，過去一年來韓得勝改變最多的就是心態，剛到台灣時他的情緒比較波動，尤其受傷後還一度抗拒練球；但看著隊友都全心投入時，他也慢慢改變態度，尤其是日前東泰赴日與大濠中學進行友誼賽後，心態也變得更加沉穩。

在韓得勝強勢復出後，東泰本學年也被認為具備衝擊衛冕軍光復的實力，不過高丁國柱也希望能一步一步走，尤其是韓得勝與混血中鋒歐士綸的雙塔組合，仍有許多需要磨合的地方，希望能在8強賽事收到好的成果。

除了東泰外，「綠色神盾」松山昨天也在林現惟猛轟30分領軍下，以二連勝攜手同組的高苑晉級到12強複賽，今年升上高三的林現惟目前在預賽前兩戰繳出平均32分、12.5籃板，打出本屆「第一人」的氣勢。