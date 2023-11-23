T1聯盟／雲豹大舞廳開球 李多慧喊話拿出最精彩舞蹈 

T1聯盟台啤永豐雲豹籃球隊繼「英雄回歸」主場開幕周活動後，本周25、26日主場，將再推出「iSKI主題日-前進雪國 豹滑一波」與「雲豹大舞廳，看你多會跳！」兩大活動，超人氣的「韓風勁舞」李多慧也將在26日到場熱舞，嗨翻全場。

11月25日的「iSKI主題日-豹滑一波」活動，當日進場至iSKI攤位即可領取日本滑雪課程、雪具租借等活動限定優惠折扣！中場挑戰投籃，最大獎 logo shot 成功，iSKI直接送你免費 『 東京來回機票＋日本滑雪課程＋全套裝備租賃』，賽前「浪LIVE電豹女」馬妹和草莓將舉辦精彩的iSKI拍照見面會，而寵愛公益大使黑曜精靈Twinkle Black將進行開場表演。

另規劃「iSKI主題日-萌寵豹到」，愛寵物的球迷們也不可錯過這次機會，帶著你的萌寵寶貝一起來跟調皮豹還有豹哥全力應援，現場「萌寵豹讚市集」有超過10攤的萌寵攤位，如毛怪樂園、菌魔力、小白故事、塵蟎捕快、黑酵素無殼保健糧、肥肥愛搗蛋、蟲心出發、財團法人流浪動物之家、MEME公益、寶齡富錦生技等，每攤除了都準備超多萌寵贈品，現場更是有專業獸醫免費施打寵物疫苗。

但須注意的是，寵物攜帶移動建議以提袋為主，12公斤以上易受環境吵雜影響之狗貓等其他寵物不建議攜入場，攜帶寵物需坐在指定區域，寵物主人需應盡管理寵物之責任。

隔天26日「雲豹大舞廳，看你多會跳！」活動，素有地表最強啦啦隊之稱的李多慧，將親臨無我修練館，以舉手投足充滿無比魅力，以及高超舞技吸引你的目光，李多慧說：「很開心能夠來到雲豹的主場開球和表演，我會拿出最好的表現，把最精彩的舞蹈帶給大家。」

而同場表演的「甜辣魅感」浪LIVE電豹女舞風甜美可愛，百變風格，可甜可鹹，甜美的笑容將電爆你的心，「狂飆猛野」的FILA X舞客星也將出席雲豹主場，力與美的節奏，充滿美式活力的風格，每個節奏都將震撼你心臟的節拍。