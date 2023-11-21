PLG／啦啦隊梓梓「胸前挖空」戰袍搭黑絲襪 網直呼：太婆了

國內職籃新賽季在11月點燃戰火，PLG夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的全新火辣隊服一登場，馬上引發球迷熱烈討論，隊長梓梓（董梓甯）今天在社群網站分享多張美照，網友們紛紛直呼：「太婆了吧！」

Formosa Sexy上季不敵富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」，無緣衛冕年度啦啦隊。本季他們帶著全新隊服及舞蹈捲土重來，梓梓在社群網站發文表示，「這次新造型盤髮很多人說很婆，可以娶回家了吧。新隊服、新舞蹈、全新陣容，希望你們還滿意。」

梓梓透露今年不只當隊長，還多了總監的身分，「還有很多要學習的地方！謝謝隊員們。」她也向粉絲們表示，「對於啦啦隊的標準、理想非常高，希望可以一步步帶大家到達，希望可以給我的女孩滿滿的安全感！一起加油！」

從照片可見，這套隊服在胸前挖洞，好身材一覽無遺，搭配短褲及黑絲襪十分性感。網友們紛紛在留言區表示：「婆爆」、「太婆了吧」、「好漂亮可以嫁了，誰娶到誰幸福」、「太犯規了」、「想迷死誰」、「韓國有李多慧 台灣有董梓甯」。