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籃球／國內職籃主客場制先驅 ABL不被FIBA承認後驚傳停辦

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦勇士和寶島夢想家在ABL上演台灣內戰，當時吸引大批球迷進場。 報系資料照
富邦勇士和寶島夢想家在ABL上演台灣內戰，當時吸引大批球迷進場。 報系資料照

台灣主客場制度的先驅「東南亞職業籃球聯賽（ABL）」傳出將走路歷史，ABL球隊新加坡騰飛之獅昨天在官網宣布，ABL被國際籃總（FIBA）認為不符合區域籃球發展計劃，經歷11季後停辦。

球隊聲明中指出，停辦主因是FIBA不支持，認為ABL已不在區域籃球聯賽的未來藍圖中，儘管ABL這2年一直與FIBA協商，但最終談判未成功。

馬來西亞《中國報》記者Jordan Yap指出，原本ABL計畫新賽季恢復主客場制，但缺乏FIBA和贊助商支持，賽事仍無法順利舉辦。Jordan Yap指出，亞洲FIBA先前就發函給各國家，建議不要參加ABL，但各隊花費和洋將都到位，因此上季仍照原定計畫進行。

ABL是一個跨國的主客場職業聯賽，高雄聖徒是台灣首支參賽隊伍，但只打一季就解散。接著寶島夢想家參賽，將主場設在彰化，富邦勇士2019年也加入ABL，主場定在台北，吸引許多球迷進場支持。

2020年ABL因疫情停賽，夢想家和勇士面臨無賽可打，陳建州順勢建立PLG職籃，讓台灣睽違多年再度有職籃賽事。疫情趨緩後ABL復賽，但不是主客場形式，而是分站邀請賽制度，如今傳出停辦消息。

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