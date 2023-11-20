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PLG／林書豪領軍逆轉 國王3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北報導
新北國王隊林書豪（左）昨摘下17分。記者侯永全／攝影
新北國王隊林書豪（左）昨摘下17分。記者侯永全／攝影

休季期間迎來「豪小子」林書豪加盟的新北國王隊，昨天克服最多13分落後，在新莊體育館以123：113逆轉桃園璞園領航猿，奪下PLG新賽季3連勝，但攻下17分的林書豪卻自責說，表現並不好、沒能找到節奏，「回去有很多功課。」

林書豪上季季中加盟PLG高雄鋼鐵人，助戰績墊底的鋼鐵人翻紅，差一勝就有晉級季後賽機會，也讓台灣籃壇颳起「林來瘋」旋風；本季他加入國王，和弟弟林書緯聯手，但昨天林書緯因腳傷沒登錄，少了後場好搭檔的林書豪坦言自己有更多壓力，表現也「滿不好」，並不滿意自己比賽內容。

出賽32分鐘的林書豪，15投5中攻下17分，但他自評沒找到比賽節奏，要回去看影片多做功課。

和林書豪一同先發的李愷諺，成球隊3連勝重要關鍵，昨他三分球10投5中攻進國王本土最高20分，僅次於洋將牧倫斯31分，還被林書豪點名「今年可以看到真正的愷諺」。

桃園 新北

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