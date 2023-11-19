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PLG／林書豪來沒輸過！國王逆轉領航猿奪3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王球星林書豪突破出手。記者侯永全／攝影
國王球星林書豪突破出手。記者侯永全／攝影

新賽季迎接「豪小子」林書豪加盟的新北國王，今天克服最多13分落後，在洋將牧倫斯31分、李愷諺20分和林書豪17分發揮下，以123：113力退桃園璞園領航猿，主場開幕周取得2連勝外，開季頭3戰也都以勝場作收。

新賽季首度亮相的領航猿，開賽在洋將密克斯和塔克聯手下打出7：3攻勢，林書豪雖得分中斷國王得分荒，但領航猿李家慷飆外線、密克斯籃下再打進，領先擴大到12：5，林書豪連兩波助攻雖讓國王追到11：14，但密克斯又飆進底角三分球，周儀翔加入領航猿的第一次出手也命中，領航猿仍維持7分領先，首節打完也握有30：28優勢。

領航猿洋將第二節先飆進打板三分球，盧峻翔也投進打板外線，國王喊出暫停後沒能止血，沃許本籃下打進助領航猿打出8：0攻勢，領先擴大到38：28，7分45秒領航猿外籍生丁恩迪完成灌籃遭犯規的「3分打」後領航猿仍握有43：33優勢；國王開節4分半鐘的7分全集中在牧倫斯身上，且球隊開節4分40秒團犯就達加罰次數，洪志善和蘇士軒接連飆進外線讓一度讓國王差距縮小到41：45，半場也以59：62緊咬比數。

易籃國王打出8：0攻勢逆轉戰局，但領航猿在李家慷連拿7分下回敬14：2反擊，逼使國王喊出暫停；國王恢復比賽後先有簡祐哲突破得分，李愷諺再追加2記三分彈，接續牧倫斯打進、蘇士軒飆進底角超前外線，牧倫斯再完成「3分打」，國王反以91：87領先進入決勝節。

牧倫斯的打板三分球率國王第四節打出5：1攻勢，但領航猿又在丁恩迪外線破網下回敬10：0反撲，國王靠曼尼高投進追平球才中斷近3分鐘得分荒；曼尼高比賽尾聲更接管戰局，先進外線再抄截得手飛身灌籃，個人連拿5分助隊領先擴大到116：110，領航猿靠塔克三分球追分，但54.5秒李愷諺也回敬外線，國王領先回到121：113，最終在牧倫斯暴扣下迎接勝利，以123：113收下開季3連勝。

國王主場今天進場4086人，昨天5149人，主場開幕周2戰合計超過9千名球迷進場。

國王球星林書豪（右）尋求出手機會，遭領航猿洋將密克斯阻擋。記者侯永全／攝影
國王球星林書豪（右）尋求出手機會，遭領航猿洋將密克斯阻擋。記者侯永全／攝影
國王球星林書豪（中）在雙人包夾中尋求傳球機會。記者侯永全／攝影
國王球星林書豪（中）在雙人包夾中尋求傳球機會。記者侯永全／攝影
國王洋將牧倫斯籃下打進。記者侯永全／攝影
國王洋將牧倫斯籃下打進。記者侯永全／攝影

新北國王 桃園璞園領航猿 牧倫斯

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