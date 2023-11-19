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T1聯盟／蔣淯安轟23分領軍 雲豹退戰神迎新球季首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蔣淯安（右）攻下雲豹隊本土最高的23分。圖／T1聯盟提供
蔣淯安（右）攻下雲豹隊本土最高的23分。圖／T1聯盟提供

台啤雲豹隊新球季主場開幕戰沒有空手而回，今天和台北戰神隊的拉鋸戰，靠本土「一哥」蔣淯安關鍵時刻「3分打」和2罰得手，連拿5分下助隊以102：99守護主場勝利，擊敗T1聯盟新成員台北戰神。

雲豹和台啤季外結盟，上季台啤英熊看板球星蔣淯安今年穿上雲豹戰袍，他全場攻下23分，僅次於洋將克羅馬的29分，另外有6籃板、3助攻、4抄截，助隊一掃昨天開幕戰吞敗小低潮。

「小安」提到，很感謝進場的球迷加油，「昨天輸球，球隊磨合上有很多問題需要進步，透過比賽進步就是籃球，相信我們可以愈來愈好。」雲豹今年將主場移師到桃園巨蛋，也是過往不曾造訪的場館，小安強調專注力都放場上，「就是想贏球」，不過短暫訪問後也獻出熱舞處女秀，和啦啦隊「電豹女」舞動迎接主場首勝。

雲豹首節取得25：24領先，半場打完優勢擴大到58：52，三節打完差距再到80：71，但戰神第四節開啟追分模式，3分56秒曹薰襄飆進逆轉三分彈，戰神反以91：90反超。

回頭雲豹新秀高錦瑋2罰俱中，落後3分時李啟瑋2分01秒再回敬追平三分彈，戰神1分15秒雖有曹薰襄中距離投進關鍵進球，但1分01秒蔣淯安切入進球再造成丁聖儒犯規，「3分打」得手後雲豹以98：97再領先；讀秒階段曹薰襄失手，蔣淯安26秒罰球線上2罰再把握，戰神雖祭出犯規戰術仍追分無果，最終雲豹就以102：99迎接新球季首勝。

雲豹除蔣淯安和克羅馬得分都超過20分，高錦瑋也有11分、7籃板、6助攻、4抄截全能數據，洋將漢米爾頓12分；迎接開季首戰的戰神以洋將恩多32分最高，另名洋將麥卡利26分。

蔣淯安（中）攻下雲豹隊本土最高的23分。圖／T1聯盟提供
蔣淯安（中）攻下雲豹隊本土最高的23分。圖／T1聯盟提供

台啤雲豹 蔣淯安 台啤英熊

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