PLG／「最甜外援」李晧禎是誰？背號51釜山女神報到！網路聲量直升

文／林子洵

富邦啦啦隊Fubon Angels上個月宣佈將會找來「最甜外援」，當時就有人猜測是韓國職棒樂天巨人啦啦隊成員、擁有「釜山女神」之稱的李皓禎（이호정）。近日，富邦勇士也正式證實李皓禎將加盟，讓球迷期待爆棚。



選擇「51」當背號

擁有「釜山女神」、「最甜外援」稱號的李晧禎，效力於韓國職棒樂天巨人隊，在南韓兩年啦啦隊資歷，包括樂天巨人、三星獅，足球慶南FC、安養KGC，目前Instagram帳號已經有超過8萬名粉絲，高挑身材及甜美笑容也吸引大批粉絲關注。

李晧禎在加盟記者會上用中文和粉絲們問好：「大家好我是李晧禎，我25歲，我住在釜山，謝謝！」她也透露自己選擇51號當作背號的原因，是因為自己家鄉釜山的區域碼。

▲擁有「釜山女神」、「最甜外援」稱號的李晧禎正式加盟富邦勇士。

image source:FB/Fubon Braves 富邦勇士籃球隊

對於加入Fubon Angels，李晧禎表示，平時透過Fubon Angels的社群平台看了很多有趣、可愛又性感的互動影片，同時感到非常青春有活力，自己也迫不及待一起和Angels們互動拍影片！以往在棒球場應援的她，將來到籃球場應援，她表示知道應援時可能會因為應援項目與文化差異感到更累，但只要有熱情相信能克服一切。

來台觀摩Fubon Angels應援

李晧禎本趟來台主要目的是觀摩Fubon Angels應援，並與成員們彼此切磋，將在下回勇士主場時登場。李晧禎説：「我知道勇士的主場在臺北，勇士是一支人氣高且拿下三連霸的球隊，也有聽說林志傑是團隊中的重要人物，相當欣賞志傑在場上全力以赴打球的精神，我也會秉持這樣的精神，盡全力為勇士應援！」

最愛火鍋美食 李晧禎：想去九份逛逛

李晧禎對於台灣的美食則表示，對台灣的牛肉麵印象最深刻，目前吃過最愛的台灣食物是火鍋，接下來最想去九份逛逛。不過對臭豆腐的印象則笑說：「有聞過，但味道令我難受！」她也希望將韓式應援結合勇士應援，讓勇士主場充滿多元文化。

單月聲量突破三千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「李皓禎」近三個月的聲量趨勢變化，總聲量為3,962筆，2023年11月15日「釜山女神」李皓禎正式加入PLG台北富邦勇士隊，在活動見面會上，親切地用中文向粉絲問候，引起網友討論。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月18日至2023年11月16日。