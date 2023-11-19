SBL假球案／案情延燒 柯旻豪收押、8球員交保

檢警偵辦ＳＢＬ打假球簽賭案，前天大規模約談十六人，裕隆球隊上季ＭＶＰ柯旻豪是全案核心人物，到案的球員幾乎都緊咬柯是白手套，但柯全盤否認犯行，檢方認為柯有串滅證之虞，昨依詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例規定三罪聲押禁見獲准，是國內籃壇首位涉賭遭羈押的球員；外籍中鋒斑霸等八名球員分別以十至卅萬元交保。

涉違反運動彩券發行條例獲卅萬元交保的球員包括吳祐任、周暐宸、黃鉉閔、陳品銓、邱忠博、顏聞佐；球員李其恩、擔任組頭的前九太科技助理教練邱繼緯，吳季穎（前裕隆球員）前女友黃品瑄、親友邱廷昱、張曉悌皆涉簽賭獲交保十萬元，全案除斑霸限制出境，其餘人限制住居。裕隆前後任教練邱大宗、李啟億作證後請回。

運動彩券發行條例規定，以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一千萬至三千萬元罰金；結夥三人以上犯罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科兩千萬至五千萬元罰金。

據了解，被警方帶回詢問的年輕球員，原本都老神在在認為「只是賭博而已」，但得知涉及違反運動彩券發行條例罪，且刑度不輕時，才意識到事態不輕，幾乎全部變臉，面對檢方偵訊連話都說不清楚。

法界人士說，ＳＢＬ是國內三大籃球聯賽中唯一在台彩開盤的賽事，「今天案件發生在其他兩個聯盟可能不會怎樣，但在ＳＢＬ就慘了，法定刑那麼重，涉案球員當然臉綠」。

據悉，吳季穎上月遭爆打假球時，同隊球員邱忠博、顏聞佐就被傳出是共犯，當時他們無辜表示，自己跟整件事情無關，並強調上場時間不多，詎料如今卻列被告交保。

多數球員應訊時緊咬柯旻豪、斑霸作為球隊主力，卻在場上即時操作比賽表現，尤其柯不僅主導比賽節奏，更是全案擔任白手套、送錢拉攏球員打假球的關鍵角色，有些球員知情但不積極配合，也能獲得每場五千元的「分紅」。

柯旻豪訊問時對關鍵問題避重就輕、由於有共犯未到案，檢察官認有羈押原因與必要，聲押禁見獲准。另外，李其恩前晚從台東北上應訊，原本是證人，但檢方偵訊後被認定涉及簽賭，當庭轉列被告。