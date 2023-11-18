SBL／假球案涉案人陸續交保 2球員祭「擋拆戰術」險爆衝突

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
吳祐任與周暐宸離開地檢署時竟與球員經紀、親友配合執行「擋拆戰術」，以人肉擋鏡頭方式阻擋媒體拍攝，差點與現場媒體記者爆發衝突。記者李隆揆／攝影
吳祐任與周暐宸離開地檢署時竟與球員經紀、親友配合執行「擋拆戰術」，以人肉擋鏡頭方式阻擋媒體拍攝，差點與現場媒體記者爆發衝突。記者李隆揆／攝影

職籃SBL假球案延燒，檢警昨擴大約談球員、教練、防護員等16人，深夜全數到案，其中部分涉案球員訊後數萬元交保，離開地檢署時竟與球員經紀、親友配合執行「擋拆戰術」，以人肉擋鏡頭方式阻擋媒體拍攝，差點與現場媒體記者爆發衝突。

SBL前球員吳季穎上月遭爆涉嫌打假球、簽賭案，檢方複訊依詐欺、賭博、違反運動彩券發行等罪嫌令吳季穎25萬元交保，檢警後續又接獲舉報，指涉案人員不只一人，甚至有部分球員「球員兼賭客」，下注後在賽事中操作比賽表現，暗中牟利，檢警追查發現果然有部分球員或其親友金融帳戶有異常金流，旋即擴大偵辦。

檢警昨早到雙北各涉案對象住居處、裕隆籃球隊球員宿舍等處搜索，扣回證物，並約談16人到案，其中包含12名被告、4名證人，據悉有8名球員被列被告，現任教練李啟億、前任教練邱大宗、魏姓防護員、李姓球員暫列證人，另包含吳季穎前女友等人涉案情形未明，包含刑事局昨晚大陣仗解送12名被告在內，16名約詢對象昨深夜全數到案。

截至昨夜0時，檢方複訊後令球員吳祐任30萬元、周暐宸30萬元、邱廷昱6萬元、斑霸10萬元、吳季穎親友張曉悌3萬元交保，除斑霸限制出境及住居，其餘人士限制住居。

其中，吳祐任與周暐宸辦保後步出地檢署，竟與球員經紀及親友配合執行球場經典戰術「擋拆戰術」，由親友或經紀擋在身前，趁隙拔腿朝側邊疾跑，迴避媒體攝影鏡頭，此舉差點與記者發生衝撞，也引起記者質問「不要推人喔！」「為什麼要擋？」「是打假球覺得丟臉嗎？」

吳祐任與周暐宸離開地檢署時竟與球員經紀、親友配合執行「擋拆戰術」，以人肉擋鏡頭方式阻擋媒體拍攝，差點與現場媒體記者爆發衝突。記者李隆揆／攝影
吳祐任與周暐宸離開地檢署時竟與球員經紀、親友配合執行「擋拆戰術」，以人肉擋鏡頭方式阻擋媒體拍攝，差點與現場媒體記者爆發衝突。記者李隆揆／攝影

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