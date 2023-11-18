SBL假球案／籃協：裕隆不會滅 SBL正常打

籃壇老牌勁旅裕隆隊遭簽賭案牽連，中華籃協強調與裕隆球團保持密切聯繫，ＳＢＬ新賽季將正常開打。

裕隆籃球隊是由集團創辦人嚴慶齡於民國五十四年時，為響應國家體育發展以及提倡籃球運動而成立，是國內首支由企業組成的甲組球隊，過去在中華職籃時期裕隆就曾拿下元年總冠軍，在ＳＢＬ一至三季也完成三連霸業，今年更是奪下隊史的第六座總冠軍。

身為國內最老牌的籃球勁旅，從ＣＢＡ時期到後來的ＳＢＬ幾乎都是國內頂尖好手嚮往加盟的球隊，從早期的東方介德、李逸驊、張學雷到黃金世代的陳信安、曾文鼎、李學林、呂政儒都曾披上裕隆戰袍。

不過在前球員吳季穎涉簽賭案交保後，昨天更有多名球員遭約談後列被告，儘管裕隆球團對簽賭案仍三緘其口，但中華籃協強調與裕隆球團保持密切聯繫，如有不法絕不寬貸。

對外界謠傳裕隆可能「滅團」，籃協副秘書長張承中表示，裕隆長年來正派經營，並支持籃球運動，更培養無數年輕好手，並沒有所謂「滅團」問題，ＳＢＬ新賽季也將不受影響正常開打。