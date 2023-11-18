聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL假球案／籃協：裕隆不會滅 SBL正常打

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
籃協副秘書長張承中（左2）轉達紀律委員會結果。記者劉肇育／攝影
籃協副秘書長張承中（左2）轉達紀律委員會結果。記者劉肇育／攝影

籃壇老牌勁旅裕隆隊遭簽賭案牽連，中華籃協強調與裕隆球團保持密切聯繫，ＳＢＬ新賽季將正常開打。

裕隆籃球隊是由集團創辦人嚴慶齡於民國五十四年時，為響應國家體育發展以及提倡籃球運動而成立，是國內首支由企業組成的甲組球隊，過去在中華職籃時期裕隆就曾拿下元年總冠軍，在ＳＢＬ一至三季也完成三連霸業，今年更是奪下隊史的第六座總冠軍。

身為國內最老牌的籃球勁旅，從ＣＢＡ時期到後來的ＳＢＬ幾乎都是國內頂尖好手嚮往加盟的球隊，從早期的東方介德、李逸驊、張學雷到黃金世代的陳信安、曾文鼎、李學林、呂政儒都曾披上裕隆戰袍。

不過在前球員吳季穎涉簽賭案交保後，昨天更有多名球員遭約談後列被告，儘管裕隆球團對簽賭案仍三緘其口，但中華籃協強調與裕隆球團保持密切聯繫，如有不法絕不寬貸。

對外界謠傳裕隆可能「滅團」，籃協副秘書長張承中表示，裕隆長年來正派經營，並支持籃球運動，更培養無數年輕好手，並沒有所謂「滅團」問題，ＳＢＬ新賽季也將不受影響正常開打。

簽賭 運動 裕隆 打假球

延伸閱讀

籃球／籃壇假球案延燒 檢約談12被告大陣仗移送漏夜偵訊

SBL／裕隆打假球案幾乎滅團 操控比賽結果贏球版賭注

SBL／抵士檢配合調查…被問是否參與策劃假球案 裕隆前教頭邱大宗僅回7字

SBL／吳季穎假球案延燒！裕隆球員邱忠博、班霸等人現身刑事局

相關新聞

SBL假球案／16人遭約談 裕隆8球員列被告

職籃ＳＢＬ裕隆籃球隊前隊員吳季穎遭爆打假球與簽賭，風波持續延燒，刑事局昨天大規模搜索裕隆球員宿舍等涉案人住居所，約談球員...

SBL假球案／涉案人深夜陸續交保 2球員祭「擋拆戰術」險爆衝突

職籃SBL假球案延燒，檢警昨擴大約談球員、教練、防護員等16人，深夜全數到案，其中部分涉案球員訊後數萬元交保，離開地檢署...

SBL假球案／柯旻豪、斑霸 都否認打假球

ＳＢＬ超級籃球聯賽爆出裕隆隊球員吳季穎涉入職籃簽賭案後，案情如滾雪球般擴大，檢警昨天大規模約談前教練、球員、簽賭組頭、賭...

SBL假球案／籃協：裕隆不會滅 SBL正常打

籃壇老牌勁旅裕隆隊遭簽賭案牽連，中華籃協強調與裕隆球團保持密切聯繫，ＳＢＬ新賽季將正常開打。

籃球／籃壇假球案延燒 檢約談12被告大陣仗移送漏夜偵訊

職籃SBL假球案延燒，檢警今早擴大搜索、約談球員、球員前女友、教練、防護員、簽賭組頭、賭客等16人到案，警方初步偵詢後，...

籃球／對球員涉假球不知情 邱大宗澄清看報導才知道

前裕隆執行教練、現任PLG高雄17直播鋼鐵人總教練邱大宗，在今天以職籃簽賭、假球案證人身份遭到檢警傳訊，並針對任職裕隆時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。