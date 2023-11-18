SBL假球案／16人遭約談 裕隆8球員列被告

職籃ＳＢＬ裕隆籃球隊前隊員吳季穎遭爆打假球與簽賭，風波持續延燒，刑事局昨天大規模搜索裕隆球員宿舍等涉案人住居所，約談球員、前後任教練、防護員共十六人到案，九名球員有八人被告，包括曾獲總冠軍賽ＭＶＰ的塞內加爾籍球員斑霸、知名後衛柯旻豪，重創裕隆球隊形象，外界質疑恐被滅團，有十二人移送士檢漏夜複訊，不排除強制處分。

吳季穎被認定涉及詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例等罪，先前被檢方交保廿五萬元。據了解，吳季穎交保後，檢警又接獲舉報，指另有其他球員涉案，部分球員身兼組頭和賭客，依下注情況在賽事中即時操作比賽表現牟利。

相關舉報透過匿名網路帳戶寄出，還附上涉案人員之間有關簽賭的對話紀錄，檢警獲報深入追查，果然發現部分球員或其親友的金融帳戶有異常金流匯入，擴大偵辦。

有球員作證指出，整起案子靈魂人物主要是柯旻豪擔任「白手套」，他與吳季穎分工主導打假球與送錢，兩人以金錢為利誘，拉攏其他球員配合打假球，多數球員知情後，就算不願配合影響比賽或投注，賽後也能收到分紅利潤，金額一人五千元，詳細分潤待檢警追查。專案小組同步約談防護員魏嘉葦、球員李奇恩。

昨天約談對象還包括裕隆球隊現任教練李啟億、前教練邱大宗（現為職籃聯盟ＰＬＧ球隊高雄鋼鐵人教練），釐清是否知悉球員有打假球。

李啟億一早見檢警上門就說「早知你們會來」，配合到案作證；邱大宗昨天下午抵達士檢作證，離去時向媒體表示「球員就該好好打球」。

據指出，十二名被告中，多數涉案球員緊咬斑霸、柯旻豪在場上主導比賽，但二人堅決否認有簽賭跟打假球犯行，另有一名球員也被供出打假球，身分可能轉列被告。