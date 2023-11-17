T1聯盟／仙女團長Rina籃球應援初登場 號召球迷捍衛戰神主場

台北台新戰神隊史開幕周「Northbound」將在11月25至26日登場，除了重磅邀請金曲歌王李玖哲與盧廣仲兩日接力賽後開唱外，還安排啦啦隊「Taishin Wonders」全員拍照會及戰神球員全體簽名會，剛結束棒球應援的「仙女團長」Rina，將迎來首次籃球應援。

為迎接隊史首次開幕周，球團將主場變身為豐富多元的戰神競技場，號召戰友們一起享受賽事熱血、體驗活動趣味。團長Rina也談到迎接主場首戰的心情：「其實會怕戰友們太過害羞不敢開口，希望我帶來的應援能量，讓大家不畏懼的一起喊聲，捍衛我們的主場。」

11月25日下午3點到3點半，Rina將於戰神裝備局擔任一日店長，她興奮表示：「迫不及待見到大家，各位戰友們不見不散哦！」11/26則是由高人氣「競技女神」Mika接力擔任一日店長。

為慶祝臺北戰神商品全新登場，主場首賣兩日，凡於戰神裝備局添購裝備，單日購物滿1125元，即可參加賽後活動，11月25日為Taishin Wonders全員拍照會，11月26則是隊史首次戰神球員簽名會，限額100名。

11月25日賽後舉行TaishinWonders全員拍照會，於戰神裝備局消費滿1125元，前100名即可參加。 圖／台北台新戰神提供

11月26日賽後舉行台北戰神隊史成軍首次全員簽名會。 圖／台北台新戰神提供

另外，球迷賽前可提前進場，體驗場邊活動樂趣，完成指定任務後，除了可用拍貼機留下紀念照外，下午3點半到4點還有女神快閃互動，可與2位啦啦隊女神搶先合影。為迎接小小戰神到來，也特別設有「小小戰神培訓所」，歡迎戰友親子同行。

11月25日到26日台北戰神「Northbound」開幕主題周，門票現在已火熱開賣中，可於FamiTicket全網購票網及全台全家便利商店FamiPort機台購買，進場也將贈送「戰神主場首戰大禮包」，包含首戰紀念戰神鑰匙圈、成軍首年紀念海報以及應援拍拍扇，還有更多應援夥伴好禮。