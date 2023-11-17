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SBL／假球案擴大偵辦約談裕隆男籃10多人 球團不回應

中央社／ 台北17日電
裕隆助理教練魏永泰。 報系資料照
裕隆助理教練魏永泰。 報系資料照

台灣籃壇最老牌的裕隆男籃今天再有球員、教練約10多人，因前球員吳季穎涉打假球簽賭案遭檢方約談。對此，裕隆球團相當低調沒有任何回應，而剛回鍋的助理教練魏永泰僅說：「不清楚狀況。」

前超級籃球聯賽（SBL）球員吳季穎，涉嫌在上個賽季打假球還在場外下注簽賭，上個月初遭媒體爆料後也被檢方約談，訊後以新台幣25萬元交保，中華民國籃球協會也祭出「台灣籃壇永不錄用」的重罰。

沒想到事件沉寂一陣子後，今天檢方指揮警方兵分多路搜索、約談裕隆男籃10多人，包括新接任的總教練李啟億、防護員、球員，甚至外籍生斑霸也遭約談。檢方指出，李啟億以證人身分到案，全案持續擴大偵辦。

對此，裕隆納智捷籃球隊媒體公關、總教練李啟億都低調不接電話、不回應。

已經離開球隊5年，今年才回鍋擔任助理教練的魏永泰也不願多談，「我回來就是幫忙帶球隊而已，大部分還是以球隊的行政職為止，球隊的詳細狀況可能還是要問總教練比較準。」

裕隆是SBL創始老牌球隊之一，第1到3季還完成3連霸的壯舉，不過自從2010年、SBL第7季奪冠後，就一直沒能再捧起冠軍獎盃，直到上個賽季才在總教練邱大宗的帶領下才重返榮耀，而邱大宗在暑假期間也已經被台灣職籃P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人挖角擔任總教練。

據了解，由於這次檢方約談裕隆隊職員多達17人，若真有更多球員涉案，很可能重創裕隆籃球隊的形象，以目前球隊董事長陳莉蓮的「鐵娘子」性格，甚至不排除直接收攤不玩。

相較於T1、PLG兩大職業籃球聯盟例行賽都已經開打，SBL新賽季的賽程至今還沒出爐，若裕隆真遭「滅團」結束球隊，那麼SBL就只剩下3支球隊，而籃協雖已掌握事情發展，但仍持續積極瞭解裕隆球隊的狀況。

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