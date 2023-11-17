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籃球／裕隆多人遭約談 籃協：沒滅團問題、SBL正常開打

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
裕隆納智捷籃球隊上季在SBL賽季封王，但如今傳出多名球員涉賭。 報系資料照
裕隆納智捷籃球隊上季在SBL賽季封王，但如今傳出多名球員涉賭。 報系資料照

國內籃壇簽賭案在今天傳出老牌勁旅裕隆有多名球員遭到約談，甚至教練李啟億也以證人身份配合地檢署偵查，在裕隆球團目前尚未作出任何回應的情況下，中華籃協率先發出聲明重申對於不法情事絕不寬貸的立場，也強調裕隆正派經營支持籃運，且長期培養年輕球員，將無所謂「滅團」問題，SBL新賽季也將不受影響正常開打。

籃協聲明如下：

有關11月17日裕隆籃球隊部分教練與球員配合士林地檢署偵查一事，中華民國籃球協會與裕隆籃球隊保持密切聯繫，裕隆籃球隊將尊重司法並全力配合檢調機關調查，如查有不法將絕不寬貸。

中華民國籃球協會副秘書長張承中表示，近日籃協已與體育署、高檢署、調查局、刑事局及三聯盟建立了預防未來涉賭與假球之合作機制，而針對過去案件，於司法偵查期間，球員、教練應配合偵查不公開，請媒體不宜過多猜測，如涉案事實明確時，籃協必召開紀律委員會，以最高標準處分。

張承中副秘書長說，裕隆為傳統籃壇勁旅，正派經營支持籃運，長期培養年輕球員，無所謂「滅團」問題。本季SBL規劃開打在即，目前一且正常不受影響，如有任何涉賭或假球涉案人士，籃協絕不容許寄生於籃球圈中，必驅逐劣幣並新陳代謝。

SBL 體育署 李啟億

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