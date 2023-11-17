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籃球／三聯盟共同研議 經紀人執照考試明年1月登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃球業界將正式引進球員經紀人制度，圖為籃協副秘書長張承中。 聯合報系資料照
籃球業界將正式引進球員經紀人制度，圖為籃協副秘書長張承中。 聯合報系資料照

中華民國籃球協會理監事會議已通過由PLG、T1及SBL共同研議之籃球經紀人管理制度，首屆經紀人執照考試即將於113年1月正式舉辦，籃球業界將正式引進球員經紀人制度。

中華籃協表示，經紀人制度實施後，未來國內各聯盟均須依照相關規範執行，球員不得委任未持有經紀人證照之人員或經紀公司執行相關業務，球團也不得與未經核可之經紀人或經紀公司洽訂契約，如有違規者，將依本會懲處辦法進行處分。

籃協副秘書長張承中表示，首屆籃球運動經紀人考試，即日起自112年12月8日下午五時止於本會官方網站報名，112年12月16、17日兩天安排授課，113年1月6日舉辦筆試及口試，113年1月30日於本會網站公布放榜結果，相關考試規定請參考本會官方網站

首屆經紀人考試，籃協安排之上課、考試科目與師資為（籃協保留調整之權利）：

一、職業籃球員合約法律／政大法律系林佳和副教授

二、運動醫學與防護／長庚醫院陳永仁、林瀛洲醫師

三、國際籃球總會（FIBA）籃球運動員經紀人規定及中華民國籃球協會經紀人制度相關辦法／群策法律事務所許英傑律師、吳漢甡律師

四、球員行銷與形象包裝／台北市立大學運動藝術系王家玄教授

張承中表示，職業籃球發展僅三年，建立經紀人制度是健全籃球產業的第一步，接下來，輔導球員工會運作，定位球隊與球員的勞資關係，推動定型化球員合約，協助建立球隊間球員交易制度， 協調跨聯盟間交易、互助與合作，都是本會繼續推動的目標。

PLG SBL

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