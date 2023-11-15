東超籃賽／「約旦Kobe」太難守 勇士自評防守不到位

今年世界盃有單場39分演出的「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson），新賽季加盟PBA菲律賓電信隊，今天隨隊來台參加東超聯賽，面對PLG衛冕軍台北富邦勇士轟下33分，儘管勇士最終以106：97拿下勝利，教頭許晉哲也坦言對霍利斯‧傑佛森的防守「不到位」。

許晉哲提到，賽前就知道霍利斯‧傑佛森和NBA資歷的米勒（Quincy Miller）很難守，奧法塔納（Calvin John Oftana）則是今年世界盃、杭州亞運金牌成員，「賽前就有做準備，但好像沒什麼用，傑佛森後彈跳的出手太高了。」

許晉哲指出，原本設定是讓曾祥鈞去守霍利斯‧傑佛森，但速度完全跟不上，且對手出手高度高、中距離太穩，不只本土，就算洋將想單防霍利斯‧傑佛森也沒辦法，「他垂直起跳沒人封得到，NBA等級真的很難。」勇士之後改採區域聯防，阻斷兩名NBA洋將和本土的串連，加上今天進攻端有發揮，東超第3場比賽終於奪勝。

勇士今天得分集中在辛特力、強森和巴爾菲特身上，3人得分都超過20分，全場26分有19分集中在下半場的辛特力說：「很棒的比賽，很難打的對手，他們有3個很好的球員，但我們奮戰不懈，拿下第一勝，感覺很棒。」

菲律賓電信教頭拉斯蒂莫薩（Jojo Lastimosa）表示，PBA一場比賽48分鐘，團隊不是很習慣東超一場40分鐘的節奏，且霍利斯‧傑佛森先前身體有些狀況，還曾進到醫院，米勒現在也不在PBA出賽，只是「東超限定」，今天雖落敗但高興兩名外援都有亮眼表現。