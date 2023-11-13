快訊

獨／鼎興詐貸案外案？女主管自爆遭老闆迷姦控制 泣請法官還清白

最新民調曝！市話併手機vs純市話「賴清德都領先」 侯友宜、柯文哲陷膠著

還有機會！威力彩頭獎13連摃 周四拚8.7億元獎金

籃球／體育署邀檢警調成立專案小組 防制籃壇不法事件

中央社／ 台北13日電
SBL球員吳季穎(中)涉嫌打假球及簽賭，引爆國內籃壇風波。 中央社
SBL球員吳季穎(中)涉嫌打假球及簽賭，引爆國內籃壇風波。 中央社

近期台灣籃壇爆發疑似打假球和簽賭事件，體育署今天邀請法務部、調查局、籃協、T1、PLG、高檢署、警政署相關單位開會研議，決定成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」。

體育署透過新聞稿指出，今天的會議決議將成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」、實施「全國警察機關同步查緝職籃不法事件專案行動」、建立異常賽事聯繫通報機制及研訂更高道德標準的處罰規範等，期有效嚇阻職籃不法事件發生，維護籃球運動清新環境。

體育署長鄭世忠表示，籃球運動賽事一直受到國內民眾喜愛及高度關注，遺憾的是日前卻發生選手疑似打假球及涉賭等情事，「我們責成所屬輔導籃協及聯盟參考職棒防賭機制，先行研議建立職籃內部管控機制及對球團與球員等更嚴格處罰規範。」

體育署提到，包括由台灣高等檢察署成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」、各球隊主場所在地地檢署成立「防制職籃不法事件小組」、內政部警政署實施不定期「全國警察機關同步查緝職籃不法事件專案行動」、籃協與T1職業籃球聯盟、台灣職籃P.LEAGUE+聯盟建立異常賽事聯繫通報機制及1個月內研訂完成高道德標準的處罰規範等。

體育署希望從結合檢方強化定期法治教育、聯盟球團內部對異常賽事監控通報、檢警外部對不法事件監控與專案偵辦掃蕩、聯盟建立對球團及球員等更嚴格處罰規範、聯盟及工會研議建置防制不法信託基金等措施，以有效防制職籃不法事件發生。

體育署 打假球 PLG

延伸閱讀

陳建州捲性騷後回歸籃壇 出任PLG副會長網封「台籃國父」

陳建州捲性騷後回歸籃壇 出任PLG副會長網封「台籃國父」

體育署擬提高亞帕運國光獎金 盼全民挺身障運動平權

PLG／籃壇負面消息連環爆 韓駿鎧：把老鼠屎清掉是好事

相關新聞

PLG／指有人逼迫退出職籃 高雄鋼鐵人發文：不想說再見

第四季P聯盟開打，維持六隊的規模，其中高雄鋼鐵人在新教頭邱大宗帶領下，於昨天作客和平籃球館完成開季首戰，不過，該隊於今晚卻罕見發文指出，「有心人士及地方勢力利用各種不正當的手段污名化我們球團，意圖逼廹

籃球／體育署邀檢警調成立專案小組 防制籃壇不法事件

近期台灣籃壇爆發疑似打假球和簽賭事件，體育署今天邀請法務部、調查局、籃協、T1、PLG、高檢署、警政署相關單位開會研議，...

籃球／北一女籃VS.成功男籃對抗賽 為北一女中雙甲子校慶揭開序幕

「北一濟城以球會友」籃球邀請賽，於11/12(日)上午北一女中活動中心上演。活動邀請雙方高中籃球隊、校友會、家長會及教師群共同參與，為北一女雙甲子校慶帶來刺激與活力。各校校長將成為各自球隊的領隊，帶領

籃球／籃協舉辦技術訓練師講習會 再邀NBA訓練師來台授課

今年 3 月為培育台灣籃球技術訓練人才、提升並系統化技術教練水平，特邀美國 NBA 知名訓練師 MIKE ATKINSON 來台授課，得到熱烈的回響。中華民國籃球協會副秘書長張承中宣布，再次與門運動顧

PLG／籃壇小諸葛邱大宗 帶兵鋼鐵人首戰吞敗

有「小諸葛」、「扣取邱」名號的國內籃壇著名教練邱大宗，於PLG新賽季扛起高雄鋼鐵人隊教頭之職帶兵，昨天作客台北富邦勇士隊...

PLG／謝宗融繳生涯代表作 勇士教頭：捨不得換下來

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天以21分差大勝高雄17直播鋼鐵人，謝宗融攻下個人新高16分，繳出代表作，也獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。