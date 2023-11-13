籃球／體育署邀檢警調成立專案小組 防制籃壇不法事件

近期台灣籃壇爆發疑似打假球和簽賭事件，體育署今天邀請法務部、調查局、籃協、T1、PLG、高檢署、警政署相關單位開會研議，決定成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」。

體育署透過新聞稿指出，今天的會議決議將成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」、實施「全國警察機關同步查緝職籃不法事件專案行動」、建立異常賽事聯繫通報機制及研訂更高道德標準的處罰規範等，期有效嚇阻職籃不法事件發生，維護籃球運動清新環境。

體育署長鄭世忠表示，籃球運動賽事一直受到國內民眾喜愛及高度關注，遺憾的是日前卻發生選手疑似打假球及涉賭等情事，「我們責成所屬輔導籃協及聯盟參考職棒防賭機制，先行研議建立職籃內部管控機制及對球團與球員等更嚴格處罰規範。」

體育署提到，包括由台灣高等檢察署成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」、各球隊主場所在地地檢署成立「防制職籃不法事件小組」、內政部警政署實施不定期「全國警察機關同步查緝職籃不法事件專案行動」、籃協與T1職業籃球聯盟、台灣職籃P.LEAGUE+聯盟建立異常賽事聯繫通報機制及1個月內研訂完成高道德標準的處罰規範等。

體育署希望從結合檢方強化定期法治教育、聯盟球團內部對異常賽事監控通報、檢警外部對不法事件監控與專案偵辦掃蕩、聯盟建立對球團及球員等更嚴格處罰規範、聯盟及工會研議建置防制不法信託基金等措施，以有效防制職籃不法事件發生。