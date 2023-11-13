PLG／指有人逼迫退出職籃 高雄鋼鐵人發文：不想說再見
第四季P聯盟開打，維持六隊的規模，其中高雄鋼鐵人在新教頭邱大宗帶領下，於昨天作客和平籃球館完成開季首戰，不過，該隊於今晚卻罕見發文指出，「有心人士及地方勢力利用各種不正當的手段污名化我們球團，意圖逼廹我們退出台灣職業聯盟，利用各種手段威脅利誘壓迫我們離開所熱愛的高雄。」球隊強烈表達，「不想說再見。」
今年國內籃壇多事之秋，鋼鐵人上季雖有林書豪季中加入壓陣，但最後戰績不佳，無緣打進季後賽，隨即林書豪也離隊，新賽季加入新北國王；再因媒體報導疑有陸資的爭議，引發連串風波，受到不少質疑聲浪；賽季開打之初，傳出有新聯盟成立，就有一說要拋棄鋼鐵人隊說法，種種不利流言，都使得球隊感受到，「這些干擾也嚴重影響球隊各個股東繼續投資球隊的意願，有意贊助的廠商也怯步不前。」
先前另一職籃T1聯盟，以財務決定取消台中太陽參賽資格，各界也在看高雄鋼鐵人在P聯盟會否步入後塵，然而隨著P聯盟改制協會化，高雄鋼鐵人仍會繼續堅持下去，但從今天發出聲明來看，球隊確實處於波濤洶湧的處境之中。
高雄鋼鐵人發文內容：
不想說再見
高雄 17 直播鋼鐵人自成軍以來在陽光充沛的南台灣高雄深耕茁壯，堅持以「健康籃球，快樂 成長」理念，和青少年及年輕族群共同走過籃球場上場下的歡笑和淚水。
回顧成軍三年，歷經多少次的賽事過程的挫折及艱難，我們在雄親鼓勵支持下學會了不放棄的奮戰堅持。上賽季中林書豪的加入，更是讓我們看到南台灣籃球的熱情是可以沸騰，每一場的 比賽振奮了南台灣籃球的希望！
我們始終相信籃球是健康的、陽光的充滿了正能量的城市力量，我們熱愛我們耕耘的土地，我們擁抱熱愛籃球的高雄鄉親，愛籃球也因此讓我們更愛你們！
很不幸在我們所處的籃球環境有太多的利益捆綁及拉幫結派的私下運作，並且有心人士及地方勢力利用各種不正當的手段污名化我們球團，意圖逼廹我們退出台灣職業聯盟，利用各種手段威脅利誘壓迫我們離開所熱愛的高雄。再者，這些干擾也嚴重影響球隊各個股東繼續投資球隊的意願，有意贊助的廠商也怯步不前。
但我們不放棄！ 我們將繼續為我們的堅持與理念而奮鬥！ 就如我們深信籃球是陽光健康的全民 體育活動，繼續深耕高雄籃球的土壤，以健康正當的努力打好籃球回擊一切的陰謀！我們不放棄；快樂打籃球！因為籃球，高雄我愛你！
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