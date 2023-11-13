PLG／指有人逼迫退出職籃 高雄鋼鐵人發文：不想說再見

第四季P聯盟開打，維持六隊的規模，其中高雄鋼鐵人在新教頭邱大宗帶領下，於昨天作客和平籃球館完成開季首戰，不過，該隊於今晚卻罕見發文指出，「有心人士及地方勢力利用各種不正當的手段污名化我們球團，意圖逼廹我們退出台灣職業聯盟，利用各種手段威脅利誘壓迫我們離開所熱愛的高雄。」球隊強烈表達，「不想說再見。」

今年國內籃壇多事之秋，鋼鐵人上季雖有林書豪季中加入壓陣，但最後戰績不佳，無緣打進季後賽，隨即林書豪也離隊，新賽季加入新北國王；再因媒體報導疑有陸資的爭議，引發連串風波，受到不少質疑聲浪；賽季開打之初，傳出有新聯盟成立，就有一說要拋棄鋼鐵人隊說法，種種不利流言，都使得球隊感受到，「這些干擾也嚴重影響球隊各個股東繼續投資球隊的意願，有意贊助的廠商也怯步不前。」

先前另一職籃T1聯盟，以財務決定取消台中太陽參賽資格，各界也在看高雄鋼鐵人在P聯盟會否步入後塵，然而隨著P聯盟改制協會化，高雄鋼鐵人仍會繼續堅持下去，但從今天發出聲明來看，球隊確實處於波濤洶湧的處境之中。

高雄鋼鐵人發文內容：