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籃球／北一女籃VS.成功男籃對抗賽 為北一女中雙甲子校慶揭開序幕

聯合新聞網／ 綜合報導
北一女籃對抗成功男籃。 北一女提供
北一女籃對抗成功男籃。 北一女提供

「北一濟城以球會友」籃球邀請賽，於11/12(日)上午北一女中活動中心上演。活動邀請雙方高中籃球隊、校友會、家長會及教師群共同參與，為北一女雙甲子校慶帶來刺激與活力。各校校長將成為各自球隊的領隊，帶領球員完成這一場不分年齡、身份的籃球邀請賽。

北一女中雙甲子120週年校慶期間，HBL名校北一女中再度與成功高中展開激烈的籃球友誼賽對決。這次雙方轉戰北一女中籃球場，進行了一場精彩的男女混合籃球邀請賽。整場活動充滿了濃厚的校慶氛圍，終場兩校各贏一場的成績握手言和，也為北一女中的120周年校慶拉開了倒數30日的序幕。

天氣轉涼的周日上午，北一女中體育館場仍充滿了小綠綠的青春熱情活力。球賽開始前，就有豐富的節目，除了北一籃球隊帶來了精彩開場表演，中場更有韓研社、北舞社和鎖舞社的精湛表演，都為整場比賽帶來了歡樂和活力。而北一女陳智源開場的致詞，表達了他今日解鎖他擔任籃球教練的人生成就，更是讓現場氣氛沸騰起來。

比賽過程中，雙方也都展現出不同的風采。尤其北一女中展現了強大的抗壓實力。在比賽的最後一節中，單節總得分39分，其中還包含了11顆三分球，讓整場比賽的現場觀眾陷入瘋狂的氛圍，也展現了北一女中球隊的毅力和韌性。

除了場上精彩的籃球對決外，中場活動還推出了首度曝光的「北一女聯名可樂果」作為遊戲獎勵。更有現場民眾，更是於遊戲中直接抱回一整箱，為這場活動增添了更多的趣味和驚喜。

整體而言，「北一濟城以球會友」籃球友誼賽除了為北一女中的120週年校慶帶來了難忘的一環，更也讓更多愛好籃球的北一師長和畢業校友，都能齊聚一堂。

最終結束前，北一女中陳智源校長更是說出期待，期待兩校都要在後續HBL高中聯賽中，一起同進台北決賽。這一場「北一濟城以球會友」活動的順利舉辦，不僅為北一雙甲子校慶增添了一筆豐富的篇章，更凝聚了學校師生和校友的熱情。

北一女 教師 青春

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