籃球／籃協舉辦技術訓練師講習會 再邀NBA訓練師來台授課

今年 3 月為培育台灣籃球技術訓練人才、提升並系統化技術教練水平，特邀美國 NBA 知名訓練師 MIKE ATKINSON 來台授課，得到熱烈的回響。中華民國籃球協會副秘書長張承中宣布，再次與門運動顧問股份有限公司（GATE Sports Agency）和 MIKE ATKINSON 合作，於 12 月 8 日（五）至 12 月 10 日（日）假晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行三天籃球技術訓練 Level 1 講習會，即日起開放報名，額滿為止，講習會後測驗合格者本會將核發技術訓練師 LV1 證照。

MIKE ATKINSON 是美國知名運動表現教練，具有 15 年以上的專業資歷，合作超過百位 NBA 位球員，為球員規劃完整訓練計畫，並協助其在運動技術表現上的成長。

本次舉辦 Level 1 講習會，根據教練程度進行籃球技術訓練師的計畫養成，加入培訓課表，增加「Shot Progression 投籃發展訓練」、「NLP Group Activity NLP 小組活動：籃球訓練應用心理學」、「Case Study 案例討論」、「Large Group Defensive Movement Activity 團隊防守 訓練教學」，等多堂三月參與學員提議之主題，並在每日課程結束前提供交流時間，讓學員吸收所學。

年滿 18 歲以上具高中學歷，對籃球技術訓練有興趣者，以及曾經或實際從事籃球技術訓練相關工作經歷者均可參加。為鼓勵學員精進累積籃球技術訓練師時數，特別開放前 30 名持有 Level 1 籃球技術訓練師證照之學員享有優惠價，歡迎踴躍報名。

講師介紹 Mike Atkinson

長期與多位 NBA 球員合作，包括：Kevin Love, Donovan Mitchell, Carmelo Anthony, Aaron Gordon等。

Mike 曾任紐約尼克(New York Knicks) 的 G League 球隊 Westchester Knicks 的首席肌力與體能教練暨球員發展教練長達 7 年，並擔任過沙加緬度國王隊(Sacramento Kings)的 Stockton Kings 教練團一員及數支海外球隊的技術發展顧問。