PLG／謝宗融繳生涯代表作 勇士教頭：捨不得換下來

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天以21分差大勝高雄17直播鋼鐵人，謝宗融攻下個人新高16分，繳出代表作，也獲得教頭許晉哲肯定，他說：「捨不得換他（謝宗融）下來。」

富邦勇士揮別昨天迎戰由林書豪領軍的新北國王、單場26次失誤的陰霾，今天在主場台北和平籃球館以115比94痛宰鋼鐵人，不僅團隊單場30次助攻，比昨天還多了13次，就連失誤也大幅改善，僅剩9次。

富邦勇士總教練許晉哲賽後受訪時表示，經歷昨天比賽，與越強的球隊交手，刺激勇士隊更加進步，而今天團隊助攻和失誤次數與昨天都有差別，「團隊就像是被打醒了」。

許晉哲透露，今天陣型有所變動，吳永盛改打先發，而張宗憲從板凳出發，與林志傑等人搭配。

因應前2戰對手陣型不同，勇士本土長人曾祥鈞今天上場時間增加，而另一名長人謝宗融則把握本季首次出賽機會，繳出代表作，攻下個人PLG新高16分，許晉哲賽後大讚謝宗融表現，他說：「宗融今天上去後就換不下來，捨不得換他下來。」

謝宗融透露，先前休季期間準備很久，今天第一次上場很興奮，且有把握機會，他自認表現還可以。

至於鋼鐵人先前休賽季更換教頭，由邱大宗接掌兵符，球隊新賽季首戰出師不利，以大比分落敗，邱大宗點出輸球原因，在於打得不夠凶狠。但他認為，球季才剛開始，後續會持續向前2名球隊學習，並相信鋼鐵人表現會越來越好。