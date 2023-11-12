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PLG／張宗憲板凳出發得14分 衛冕軍勇士主場大破鋼鐵人奪首勝

聯合新聞網／ 綜合報導
張宗憲(右)從板凳出發攻下14分。 富邦勇士隊提供
張宗憲(右)從板凳出發攻下14分。 富邦勇士隊提供

開幕首戰不敵林書豪兄弟聯手的新北國王隊之後，P聯盟衛冕軍富邦勇士於今天重整軍容，張宗憲從板凳出發，有14分進帳，而全隊也多點開花下，球隊第二節拉出一波40：16的攻勢奠定勝基，下半場鋼鐵人反攻乏力，終場富邦勇士以115：94擊敗鋼鐵人，奪下新賽季首勝。

勇士隊於今天調整先發陣容，由吳永盛取代張宗憲先發，並讓原本先發的長人曾祥鈞有更多上場時間完成許晉哲教練「以高制高」任務，張宗憲雖從板凳出發，但也有14分進帳，帶動板凳謝宗融16分及洋將石門15分11籃板，全場壓制鋼鐵人取得最後勝利。

上賽季排名第五的鋼鐵人，於今天進行本季首戰，亮點是換由「小諸葛」邱大宗領軍，要給球隊帶新氣象。上季鋼鐵人曾因林書豪加入帶起高潮，然而今年少了林書豪之下，本土戰將林郅為及「男模」呂政儒勢必要扛起要角，今天首戰林郅為先發有13分5籃板表現，但呂政儒板凳出發卻只得了2分，主要仍是靠洋將班尼特23分12籃板及悟空21分演出。

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