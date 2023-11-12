PLG／林書豪領軍 開幕戰國王擒勇士

PLG新賽季在昨天開打，首場比賽就由林書豪領軍的新北國王隊到衛冕軍台北富邦勇士隊主場踢館，儘管上半場林書豪手感不佳僅拿下5分，但下半場個人獨得16分，幫助國王最終以96：89告捷，收下賽季首勝。

富邦勇士上賽季在冠軍賽擊敗國王完成3連霸後，昨天開幕戰前也領取冠軍戒指，不過新賽季首場比賽就遭遇國王與林書豪的嚴苛挑戰，上半場國王在林書緯火力全開下就取得10分領先。

儘管第三節富邦勇士進攻甦醒一度超前比分，但轉入進攻模式的林書豪也在第三節槍響前砍進超前比分的三分球，加上第四節個人也有7分進帳，助隊收下賽季首勝。

新賽季首戰就助球隊取勝，但林書豪賽後直言，包括日前東超賽事在內，命中率與失誤表現都不佳，不過他笑著透露弟弟林書緯希望他不用因此太擔心，「東超比賽後緯緯跟我說『沒事的，你每次換新球隊前幾場都很爛。』我確實還需一些調整。」

至於富邦勇士挑戰4連霸的第一戰就吞敗，總教練許晉哲坦言，除失誤問題外，聯盟本季改為洋將4節8人次後，球隊原先在第四節優勢消失了，「以前第四節對我們來說是優勢，但現在國王第四節可以雙洋將，還搭配上書豪、書緯和愷諺，接下來就看誰第四節失誤少。」

PLG首任會長張嗣漢與新任執行長鄭偉柏昨天賽前也接受訪問，對於外界頻傳兩聯盟將合併，張嗣漢也說：「這還是要跟球隊討論，因為我們也是球隊的員工、平台，如果交流後有共同的目標，合不合併這件事是要討論的，我個人覺得是個機會。」