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PLG／開罰楊敬敏、戴維斯 新北國王質疑並要求聯盟說明

PLG／開罰楊敬敏、戴維斯 新北國王質疑並要求聯盟說明

聯合新聞網／ 綜合報導
楊敬敏。 報系資料照
楊敬敏。 報系資料照

PLG針對今年休賽季期間新北國王楊敬敏與戴維斯引發外界爭議行為，召開紀律委員會，決議楊敬敏禁賽15場、戴維斯禁賽20場及罰款35萬元，並將從本季開幕戰開始執行，然而此舉引發國王隊不滿，質疑聯盟才剛改為協會制，規章並不完善，此次判罰並未給球員答辯機會，因此要求聯盟秘書長出面對外說明一切。

新北國王隊聲明如下：

本球隊於今（9）日下午，收到P. LEAGUE+ 紀律委員會對於本球隊球員楊敬敏、戴維斯懲處裁定結果，並知悉聯盟已向公眾公告。惟按甫新通過之聯盟規章在判罰規範上並不完善，包括判罰標準不明確，且聯盟未予以當事人說明事實背景的機會，即逕為裁決及公告與大眾，已對球員及本球隊造成困擾。希望聯盟能夠藉由本次案件，由秘書長進行說明，以釐清前開問題。

為確保各方權益的保障，新北國王將依據新規章探尋所有爭取改正裁罰內容的機會，更盼能夠透過本次案件，促使聯盟在裁罰規範與處置上，建立更加明確且統一的判罰標準，以保障聯盟、球迷、球員及球隊的多方權益，並促使台灣職業籃球整體環境的進步。

新北

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