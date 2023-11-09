PLG／開罰楊敬敏、戴維斯 新北國王質疑並要求聯盟說明

PLG針對今年休賽季期間新北國王楊敬敏與戴維斯引發外界爭議行為，召開紀律委員會，決議楊敬敏禁賽15場、戴維斯禁賽20場及罰款35萬元，並將從本季開幕戰開始執行，然而此舉引發國王隊不滿，質疑聯盟才剛改為協會制，規章並不完善，此次判罰並未給球員答辯機會，因此要求聯盟秘書長出面對外說明一切。

為確保各方權益的保障，新北國王將依據新規章探尋所有爭取改正裁罰內容的機會，更盼能夠透過本次案件，促使聯盟在裁罰規範與處置上，建立更加明確且統一的判罰標準，以保障聯盟、球迷、球員及球隊的多方權益，並促使台灣職業籃球整體環境的進步。