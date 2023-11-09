東超／林書豪兄弟技壓騎士 國王首勝

新北國王隊昨天在主場迎接隊史東亞超級聯賽首戰，「林家兄弟」林書豪拿下12分9助攻8籃板，林書緯進帳21分、其中19分集中在下半場，國王在4427名球迷面前以90：72擊敗強敵南韓首爾騎士隊，拿下我國球隊在東超史上首勝。

國王今年首度征戰東超聯賽，加上林書豪加盟光環，受到外隊高度關注，騎士主控金善亨日前就曾表示，林書豪是他的偶像；不過林書豪被問及此事時，卻因為對金善亨不熟識而遭到放大解讀，也讓兩人昨天對決受到高度關注。

林書豪與金善亨先禮後兵，開賽就互相擁抱，金善亨透露林書豪已向他澄清事情經過，雙方在場上互動都是互相尊重。

林書豪首度披上國王戰袍參與正式比賽，儘管昨天手感不佳，14投僅5中拿下12分，但送出9次助攻；上半場僅拿下2分的林書緯，下半場爆發投進5顆三分球拿下19分，幫助上半場打完還與騎士戰成平手的國王，最終以18分差距取勝。

騎士昨天以洋將沃尼攻下45分表現最佳，金善亨拿下4分4助攻，賽後透露由於傷勢還在復原，無法以最佳狀態應戰，期待明年1月雙方在首爾交手時，能打出好比賽。