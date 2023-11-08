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東超／新北國王今晚出戰 林書豪無奈回「不認識金善亨」爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
新北國王隊主力球員。左起林書緯、曼尼高、林書豪、牧倫斯、李愷諺。 截圖自林書豪X
新北國王隊主力球員。左起林書緯、曼尼高、林書豪、牧倫斯、李愷諺。 截圖自林書豪X

PLG新北國王隊今晚7點將在新莊主場展開東亞超級聯賽（EASL）首戰，對手是南韓職籃首爾SK騎士隊。林書豪日前在加盟記者會時說，不認識南韓球星金善亨，消息被傳回南韓引發討論，林書豪昨天接受媒體問時無奈表示：「心裡不太舒服」。

金善亨曾在2013年獲得聯賽MVP，多次入選國家隊，上季場均16.4分7助攻，被譽為「南韓第一控」。他從媒體中得知林書豪不認識他後，霸氣喊話：「明天打完就知道我是誰了。」

林書豪當年在紐約創造「林來瘋」，湖人名將布萊恩（Kobe Bryant）賽前稱不認識林書豪，結果林書豪繳出單場38分代表作。因此林書豪昨天受訪時無奈地說，「雖然我明白為什麼他們放大這件事，可是對我來說有點不公平，其實我看到心裡也不是很舒服，因為大家都知道我以前也有一樣的情況。」

「我現在肯定花了很多時間，去了解他們球隊，所以肯定知道他是誰，肯定很尊重他，看不起他們或者不尊重他們，這從來不是我的目標」，林書豪受訪時強調。

林書豪昨天在個人社群分享生涯第14季將展開，有國外網友驚訝曾打過NBA的牧倫斯（Byron Mullens）跟他同隊。林書豪的好友周杰倫也在IG限動發文：「大家快去現場幫林書豪加油啊！」

周杰倫發文呼籲球迷進場支持林書豪。 截圖自周杰倫IG限動
周杰倫發文呼籲球迷進場支持林書豪。 截圖自周杰倫IG限動

林書豪 新北國王

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