PLG／永遠的球迷變副會長 陳建州發誓：用餘生為台籃貢獻

PLG昨天宣布改成協會制，由前籃球國手張嗣漢擔任會長，聯盟今天則宣布「黑人」陳建州出任副會長，他在個人IG發文寫道，「會用餘生繼續為台灣籃球做出貢獻。」

陳建州是近年職籃熱潮的重要推手，但今年6月陷入性騷擾風波，因此暫停PLG執行長職務，10月更一口氣辭去執行長、董事長和理事共三項職務。昨天PLG職籃正式改組，陳建州則在今天正式出任副會長，FB個人簡介原本是「P.League永遠的球迷」，現在已改成「P.League 副會長」。

陳建州也發IG限動向球迷喊話：「P.LEAGUE +聯盟以協會制改組後，請各位球迷朋友別擔心，接下來我的角色稍微有點改變，從今天開始將擔任PLG聯盟的副會長，以這個角色跟張嗣漢大哥一起為所有球團及球迷們服務。『角色轉變，使命不變』，也期許自己用餘生繼續為台灣籃球做出貢獻，Basketball Never Stops。」