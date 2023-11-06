PLG／Fubon Angels增4成員 預告「洋將」啦啦隊加盟
上季獲選PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，今天宣布加入4名正式成員，同時曝光以夢幻樂園貫穿整體的全新視覺及制服，明年2月更有Fubon Angels主題日，球團更預告本季將再補強「洋將」啦啦隊女孩，展現蟬聯PLG啦啦隊的決心和目標。
今天曝光的Fubon Angels全新視覺，整體以馬卡龍色調為主，以夢幻樂園貫穿整體視覺，於視覺中加入Angels們的才藝專長，如朱朱及Kesha擅長唱歌、潔米彈吉他、奶昔及檸檬喜愛打爵士鼓、秀秀子熱愛攝影等，透過視覺讓球迷近一步認識Angels。
全新制服選擇Angels代表色天使綠、甜美的粉色點綴勾邊，衣服本體突破以往設計風格，由層次堆疊而成，點綴整體感官視覺，呈現性感又不失可愛的吸睛樣貌。
新賽季Fubon Angels持續壯大陣容，一次增加4名正式成員，分別為練習生大頭、百白、卡洛琳，以及來自AKB48 TEAM TP的栗子。
擁有迷人酒窩、燦爛笑容的大頭，在練習生時期以堅強的舞蹈實力令人印象深刻，未來期許將熱情活力帶到球場；同樣來自Fubon Angels練習生的百白，雖有點傻白甜的外型，但當表演起自己擅長的魔術及京劇雙槍時，卻有著與平時截然不同的魅力，期待在場上將魅力帶給所有勇士球迷。
去年於Fubon Angels練習生徵選會脫穎而出的卡洛琳，個性潑開朗且古靈精怪，大學於舞蹈系畢業的她帶有古典美氣息，要用最甜美的笑容來融化球迷們的心；新成員栗子則來自AKB48 Team TP帶有公主氣質，擁有豐富的演出經歷，不僅能駕馭各種舞蹈風格，歌聲也十分動聽，因今年三月首次踏入勇士主場演出後愛上球場的應援氛圍，期待加入Fubon Angels後，呈現更多讓人為之一亮的表演。
PLG新賽季本周末登場，本年度勇士季票銷售以「FA動次席」為各區之冠，成長幅度為上季之2.5倍，全新賽季球團特別打造Fubon Angels主題包廂，成全台首支擁有啦啦隊主題包廂的隊伍；包廂整體以Angels視覺裝潢，讓球迷來到主場看熱血球賽之餘，也能同時享受沉浸在甜心氛圍中，打造與Angels的專屬小天地。
富邦勇士本年度也精心籌劃一系列的Angels專屬活動，包含預計於明年1月舉行Angels售票演唱會，Angels主題日也將在明年2月勇士主場登場，且預計於本季再補強「洋將」啦啦隊女孩。
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