快訊

一張圖看天氣！明北東部先變天 這日迎入秋最低溫恐降至「1字頭」

中職／投手戰加了火藥味 布里悍吼出兩隊板凳清空

獨／演到劇情高潮突然大停電...高雄衛武營戲劇院供電異常 觀眾：太瞎了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／台灣媒體人關懷公益協會送愛 新聞女生與景興國中以球會友

聯合新聞網／ 綜合報導
新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，由基層景興國中(深色)對抗新聞女生隊(淺色)。 台北市籃球記者聯誼會提供
新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，由基層景興國中(深色)對抗新聞女生隊(淺色)。 台北市籃球記者聯誼會提供

2023年新聞盃籃球錦標賽在台北市大安運動中心舉行，各家媒體與體育記者各自組隊，利用新聞盃以球會友，不僅聯誼感情，更是忙碌工作的調劑。其中新聞女生隊每年都會舉行表演賽，今年由台灣媒體人關懷公益協會支持，特地邀請景興國中參賽，場面熱鬧又溫馨。

台灣媒體人關懷公益協會今年在高雄成立，理事長莊順發是民視駐高雄記者，因為新聞工作走訪社會各階層，有感社會角落有太多需要幫助的人，他特地組織台灣媒體人關懷公益協會，希望能結合更多善意，為社會帶來更多美好。

台灣媒體人關懷公益協會成立以來的第一個活動，就是贊助新聞盃的表演賽，理由無他，正是因為理事長莊順發本身就是籃球愛好者，每年都會代表民視與籃球記者隊參加新聞盃賽事，他說：「很開心有機會能支持新聞盃，未來會繼續努力，希望能支持更多需要幫助的人。」今日賽前，由協會常務理事黃邱倫代表，除了頒發獎學金，還主持開球儀式

新聞女生隊的對手景興國中，成立僅第五年，由出身松山高中的教練許澤鑫領軍，曾在110學年度國中聯賽打進前八強，新軍就有出色表現，今日賽事也有許多家長到場為女孩加油，氣氛熱烈，最終也以43：24拿下勝利，但勝負並不重要，達到以球會友的目的才是最大意義。

「新聞女生一年一次打新聞盃，各家熱愛體育的記者、主播們，因為籃球而相聚，雖然我們第一場比賽就遇到實力很堅強的景興國中，但每個人在場上都很拼，努力搶籃板、奮力抄截，也想辦法為球隊得分，我真的很感動！」本屆新聞女生隊隊長、華視主播林淳霈感性地說：「也感謝台灣媒體人關懷公益協會的支持，讓我們能與景興女籃以球會友！」

新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，台灣媒體人關懷公益協會致贈獎學金給基層景興國中教練許澤鑫(左)。 台北市籃球記者聯誼會提供
新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，台灣媒體人關懷公益協會致贈獎學金給基層景興國中教練許澤鑫(左)。 台北市籃球記者聯誼會提供

新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，台灣媒體人關懷公益協會開球。 台北市籃球記者聯誼會提供
新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，台灣媒體人關懷公益協會開球。 台北市籃球記者聯誼會提供

新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，圖為新聞女生隊。 台北市籃球記者聯誼會提供
新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，圖為新聞女生隊。 台北市籃球記者聯誼會提供

新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，由基層景興國中(深色)對抗新聞女生隊(淺色)。 台北市籃球記者聯誼會提供
新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，由基層景興國中(深色)對抗新聞女生隊(淺色)。 台北市籃球記者聯誼會提供

新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，由基層景興國中(深色)對抗新聞女生隊(淺色)。 台北市籃球記者聯誼會提供
新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，由基層景興國中(深色)對抗新聞女生隊(淺色)。 台北市籃球記者聯誼會提供

新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，由基層景興國中(深色)對抗新聞女生隊(淺色)。 台北市籃球記者聯誼會提供
新聞盃籃球賽今天進行公益籃賽，由基層景興國中(深色)對抗新聞女生隊(淺色)。 台北市籃球記者聯誼會提供

女生 民視 主播 體育

相關新聞

籃球／新聞盃送愛 媒體人、景興國中以球會友

歷史悠久的新聞盃籃球錦標賽，今年在台北市大安運動中心舉行，各家媒體與體育記者各自組隊，利用新聞盃以球會友，不僅聯誼感情，...

籃球／台灣媒體人關懷公益協會送愛 新聞女生與景興國中以球會友

2023年新聞盃籃球錦標賽在台北市大安運動中心舉行，各家媒體與體育記者各自組隊，利用新聞盃以球會友，不僅聯誼感情，更是忙碌工作的調劑。其中新聞女生隊每年都會舉行表演賽，今年由台灣媒體人關懷公益協會支持

PLG／補進盧冠軒卻傷王子綱 攻城獅口號返擊力拚季後賽

新竹街口攻城獅今天舉行季前大會獅活動，並首度移師到竹北兒四公園以戶外方式舉行，而今天球團也宣布再補進前T1聯盟台中太陽射...

PLG／新賽季確定改4節8人次 每隊可註冊5名洋將

PLG聯盟在今年熱身賽期間傳出新賽季將改為洋將4節8人次後，今天聯盟也正式公告，為提升比賽品質及精采度，經董事會確認自2...

T1聯盟／台北戰神邀郭泓志分享運動歷程 林宜輝求合照

迎接T1聯盟全新賽季，台北台新戰神除球場上積極備戰外，球團特別安排教育訓練課程，邀請旅美球星郭泓志分享過去職棒經歷的學習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。