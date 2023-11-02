觀察站／還在起步…染賭風波重擊職籃

國內籃球近三年蓬勃發展，職籃ＰＬＧ在二◯二◯年創立，隔年Ｔ１聯盟成立，曾出現三聯盟、十七支隊伍盛況。吳季穎涉嫌配合組頭打假球並簽賭事件爆發後，案情愈滾愈大，先是羅振峰承認投注賽事，陳靖寰也傳涉賭。半個月三位球員涉入案件，對籃壇是記重拳。

Ｔ１聯盟上周進行開幕戰，邁入第四個賽季的ＰＬＧ下周要迎接開幕戰，但卻負面新聞連環爆，傷透廣大球迷的心。

中職二◯◯九年爆發簽賭案重創形象，重建十餘年才讓球迷回流；台灣職籃起步階段就染「賭」，如何解決，對聯盟、球團及中華籃協而言，都是重大挑戰。

「一定有傷害的，但還是有很多愛籃球的人。」昨天舉行開季記者會的ＰＬＧ福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧不諱言，涉賭消息對聯盟和籃壇一定有傷害，但各行各業都有「老鼠屎」，藉由這次事件把有問題的「害群之馬」清除，還給無辜球員清白，反而是好事，說出了許多熱愛籃球者的心聲。

曾經的籃壇「少俠」田壘，現已是夢想家董事長，他說，球隊人員該潔身自愛，珍惜得來不易的舞台。

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