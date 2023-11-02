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籃球／「清理門戶」 籃協急找3聯盟開會

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
籃協昨天邀集國內3聯盟召開會議針對涉賭及假球風波進行討論。記者劉肇育／攝影
籃協昨天邀集國內3聯盟召開會議針對涉賭及假球風波進行討論。記者劉肇育／攝影

籃壇連爆球員涉賭案件，中華籃球協會昨召集三個聯盟開會，除要求各聯盟、球隊必須設置負責預防賭博及假球事務的專職人員，也將推動裁判簽署切結書。籃協副秘書長暨發言人張承中強調「發生一個、處理一個，清理門戶絕不手軟」。

「如果真的要動搖國本，而這個國本指的是籃球，站在協會角度就是要辦到底。」張承中說，假使這次風波持續擴大延燒，將不惜大地震、大洗牌，要把不適合在籃球圈的分子處分掉，也希望藉由這次事件讓懲處方向更加明確。

據了解，接連發生球員簽賭事件，讓籃協理事長謝典林頗為不滿，昨由籃協邀三聯盟代表及裁判委員會召集人開會，出席者包括籃協秘書長李雲翔及副秘書長張承中、Ｔ１聯盟秘書長王志群、ＰＬＧ事務長蔡裕隆、體育署競技運動組科長周德倫等人。

會中決議，比照國際籃球總會ＦＩＢＡ的規定，未來三聯盟及十五支球隊必須設專職人員負責防賭及假球事務，各球隊也應建立對聯盟、籃協的通報機制，定期舉行會議交換管理情資。

針對裁判可能涉賭部分，張承中表示，籃協裁判委員會已有裁判監控、迴避機制，籃協將推動三聯盟同步規範裁判簽署切結書，如涉賭博或假球情事，應負高額違約金及損害賠償之責。

張承中說，這次涉賭風波來得相當快，籃協及各聯盟對涉賭定義、程序與懲處有差異，盼藉這次事件統一、整合。

裁判 張承中 賭博 王志群

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