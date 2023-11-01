籃球／動搖國本也要辦到底！ 張承中：淘汰不適合份子

中華籃球協會今天邀集國內3聯盟針對籃壇涉賭及假球風波進行討論，籃協副秘書長兼發言人張承中再次重申，假使這次風波持續延燒將不惜大地震、大洗牌，要把不適合在籃球圈的份子處分掉，對於目前仍有球員和相關人員遭影射，張承中也強調將會「發生一個、處理一個」。

籃協今天召開會議，包括T1聯盟秘書長王志群、PLG事務長蔡裕隆、體育署競技運動組科長周德倫，與籃協秘書長李雲翔、張承中一同討論國內籃壇近期涉賭與假球風波。

最終會議也做出4點決議，包括要求各聯盟與球隊設立專職人員負責假球與防賭事宜、推動裁判簽署切結書、統一各隊嚴格球員懲處方式及整合球員合約和切結書的責任等，強調防堵簽賭與假球的決心。

不過對於目前仍有球員和相關人員遭到影射，張承中也強調由於司法處理有一定的程序，目前站在籃協立場就是「發生一個、處理一個」，但假使事件持續擴大、擴散，不排除大地震、大洗牌，也要將不適合在籃球圈的份子處分掉，「如果真的要動搖國本，而這個國本指的是籃球，站在協會角度就是要辦到底。」

此外，對於目前國內3聯盟針對涉賭與假球仍採取不同的懲處與程序，張承中也說：「希望藉由這次的事件，做一個討論和整合，讓懲處方向更加明確。」

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