籃球／中職有完整防賭機制 體育署建議籃壇可參考

中華民國籃球協會明天上午邀請PLG、T1兩大職籃聯盟召開防賭會議，體育署今天在署長鄭世忠主持下舉行會前會，也點出中職有很明確的防賭機制，籃協與兩職籃聯盟可參考借鏡。

台灣籃壇近來爭議不斷，先是前超級籃球聯賽（SBL）球員吳季穎涉嫌打假球還非法賭博，接著又傳出效力於T1職業籃球聯盟台啤永豐雲豹的羅振峰坦承簽賭，遭球團開除且聯盟永不錄用。

不過風波至今還未停歇，據媒體報導似乎還有許多未爆彈，甚至有裁判、防護員也涉入其中。

因此中華民國籃球協會主動邀請台灣職籃P.LEAGUE+聯盟與T1兩大職業聯盟開會商討後續事宜，以及未來如何加強防堵假球和賭博等行為。

體育署今天提前找來籃協開會前會，鄭世忠在會中除表達關切，也明確指出希望籃協和兩聯盟都要依法處理。

與會的體育署副署長房瑞文在接受訪問時說：「今天主要就是先瞭解一下情況，還是要回歸到籃協和2個聯盟來好好討論，這是得來不易的舞台，希望大家都要好好珍惜，並且一切都要秉公處理。」

房瑞文也提到：「中華職棒現在就有很好的防賭機制，不論籃協或者2個職業籃球聯盟或許都可以借鏡，不要讓好不容易慢慢起來的職籃又出現危機。」

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