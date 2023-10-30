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籃球／政大雄鷹王凱裕捲「原味球衣」拍賣糾紛 前女友也是千芮

聯合新聞網／ 綜合報導
政治大學王凱裕。 報系資料照
政治大學王凱裕。 報系資料照

政大雄鷹隊球員王凱裕近日被爆料3年前在網路上兜售原味球衣，除了本人衣物外，還賣隊友游艾喆、洪楷傑、林勵、林彥廷等人的。有買家向《鏡週刊》爆料，他花2萬元購買5人穿過的襪子和束褲，對方竟收錢不交貨，自己事後還被封鎖。這件事意外扯出涉賭球羅振峰的前女友「千芮」，同樣也是王凱裕的前女友。

現年21歲的王凱裕是去年UBA冠軍賽MVP，今年再度隨政大奪冠，網傳近日爆料職籃簽賭案的啦啦隊女神千芮是他的前女友。據「鏡週刊」報導，3年前王凱裕進政大不久後，因缺錢在IG兜售球衣，W姓買家看到後向他詢問，希望能以面交方式購買使用過的束褲和襪子。王凱裕還表示能一起賣洪楷傑（PLG富邦勇士）、林勵（T1聯盟台北戰神）、林彥廷（CBA北京紫禁勇士）及游艾喆（政大雄鷹）共5人的原味私人衣物。

原本W姓買家以1500元價格向他買束褲加襪子1組，但王凱裕一直希望價格能再提高，最後以1組3500元價格成交，賣出五人共5組給買家，加上自己穿過的一雙鞋子3000元，談定價格共2萬0500元。不過王凱裕堅持無法面交，表示會直接寄送物品給W姓買家，更表示其他隊友因為不想出面，所以才托他一起出售。

W姓買家向週刊出示匯款收據表示，王凱裕收到錢只寄出1雙鞋子，之後就把他封鎖，至今3年過去，他始終沒拿到購買的其他衣物。他當時因個人事務忙碌，無法分心處理此事，今年10月底才決定報案處理，控告王凱裕詐欺。W姓買家也懷疑其他球員根本不知道衣物被王凱裕拿去兜售，因為王凱裕曾說是他自己去拿球員的衣物後，再補上一件新的。

週刊聯繫洪楷傑本人，他表示自己沒給過誰任何東西去販售，也不知道王凱裕有向網友賣他的原味衣物。政大雄鷹隊針對球員捲入拍賣糾紛，表示不予以回應。

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