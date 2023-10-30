快訊

種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

以色列盼巴勒斯坦自治政府重返加薩 巴總理提「1條件」：否則免談

傳奇歌后陳淑樺曾傳失智…消失25年露面了！密友吐近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／涉賭風暴延燒T1聯盟？傳至少4球員捲入及裁判經營開盤

聯合新聞網／ 綜合報導
吳季穎日前遭爆料打假球及簽賭，至士林地檢署複訊。 報系資料照
吳季穎日前遭爆料打假球及簽賭，至士林地檢署複訊。 報系資料照

前SBL球員吳季穎日前被爆出涉賭及打假球，士林地檢署已指揮警方偵辦。繼T1聯盟台啤永豐雲豹隊羅振峰後，據傳另一支T1球隊疑似有4名球員捲入此案，甚至還有裁判經營非法球版（下注球類聯盟賽事賭盤），籃協今天也邀3聯盟15隊緊急開會。

據「自由時報」報導，除本土球星涉賭外，曾在某T1球隊打球的外籍洋將也身陷暴風圈，甚至有其他隊的防護員和教練捲入，防護員疑充當組頭，涉利用人頭代替球員下注，這些未爆彈與吳的對話紀錄外流有關。

檢警掌握涉賭平台為「九州娛樂城」北、中、南有多名組頭，負責聯繫球員，通常在賽前透過電話、LINE及WeChat下單，下單者依財力有不同的額度，每周一固定清算，球員賭贏收錢，賭輸賠給莊家，組頭則居間聯繫。

「自由時報」還指出，有職業球員私下怒批裁判「不懂利益迴避」，疑似經營非法球版，今天在球員間引起廣泛討論，專案小組將進一步蒐集相關情資，如涉及不法，將啟動司法調查。

對此，中華籃協副秘書長暨發言人張承中強調，「假球及賭博是競技運動的天條，就算是對籃球界造成大地震，也會辦下去，寧願全部打破重來，也不容許有壞份子寄生在籃球圈，不管是『大牌』或『小牌』球員，一律清理門戶，就算是教練或是防護員也一樣，逐出籃球圈。」

相關新聞

籃球／涉賭風暴延燒T1聯盟？傳至少4球員捲入及裁判經營開盤

前SBL球員吳季穎日前被爆出涉賭及打假球，士林地檢署已指揮警方偵辦。繼T1聯盟台啤永豐雲豹隊羅振峰後，據傳另一支T1球隊疑似有4名球員捲入此案，甚至還有裁判經營非法球版（下注球類聯盟賽事賭盤），籃協今

T1聯盟／台中太陽再出招 願付2千萬冠名新賽季

T1聯盟日前宣布「台灣運彩」新賽季不再冠名贊助，慘遭T1聯盟除名的台中太陽也表明願意冠名。台中太陽今天在社群發文表示，將提供新台幣2000萬元，並以「臺中太陽」作為冠名名稱。 台灣運彩日前表示當

籃球／球界人士防「賭」 籃協找三聯盟緊急開會

中華籃協今天早上發布公告，副秘書長暨發言人張承中表示，媒體報導仍有其他籃球員，甚至教練、防護員等涉賭，籃協日前已與刑事局...

T1聯盟／特攻新外援飛克飆三分彈 總教練稱秘密武器

新北中信特攻上季引進歐式球風，換得總冠軍獎盃甜美果實，今年再找來瑞典籍的飛克和塞爾維亞籍的傑卡，今天飛克更展現熱身賽和昨...

T1聯盟／林韋翰養膝傷 魏嘉豪挑大樑「有壓力合理」

新北中信特攻上季奪下T1聯盟總冠軍，後場靈魂林韋翰休季期間動刀處理膝蓋積水問題，不但趕不上開季，可能明年農曆年後才會回歸...

T1聯盟／海神新秀首戰上陣 唐維傑：自己沒準備好

高雄全家海神隊今天北上踢館，今年選秀會唯一補進的新秀唐維傑也迎接職業首戰，但球隊以77：86不敵衛冕軍新北中信特攻隊，唐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。