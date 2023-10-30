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籃球／涉賭風暴延燒T1聯盟？傳至少4球員捲入及裁判經營開盤
前SBL球員吳季穎日前被爆出涉賭及打假球，士林地檢署已指揮警方偵辦。繼T1聯盟台啤永豐雲豹隊羅振峰後，據傳另一支T1球隊疑似有4名球員捲入此案，甚至還有裁判經營非法球版（下注球類聯盟賽事賭盤），籃協今天也邀3聯盟15隊緊急開會。
據「自由時報」報導，除本土球星涉賭外，曾在某T1球隊打球的外籍洋將也身陷暴風圈，甚至有其他隊的防護員和教練捲入，防護員疑充當組頭，涉利用人頭代替球員下注，這些未爆彈與吳的對話紀錄外流有關。
檢警掌握涉賭平台為「九州娛樂城」北、中、南有多名組頭，負責聯繫球員，通常在賽前透過電話、LINE及WeChat下單，下單者依財力有不同的額度，每周一固定清算，球員賭贏收錢，賭輸賠給莊家，組頭則居間聯繫。
「自由時報」還指出，有職業球員私下怒批裁判「不懂利益迴避」，疑似經營非法球版，今天在球員間引起廣泛討論，專案小組將進一步蒐集相關情資，如涉及不法，將啟動司法調查。
對此，中華籃協副秘書長暨發言人張承中強調，「假球及賭博是競技運動的天條，就算是對籃球界造成大地震，也會辦下去，寧願全部打破重來，也不容許有壞份子寄生在籃球圈，不管是『大牌』或『小牌』球員，一律清理門戶，就算是教練或是防護員也一樣，逐出籃球圈。」
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