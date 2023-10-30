T1聯盟／台中太陽再出招 願付2千萬冠名新賽季
T1聯盟日前宣布「台灣運彩」新賽季不再冠名贊助，慘遭T1聯盟除名的台中太陽也表明願意冠名。台中太陽今天在社群發文表示，將提供新台幣2000萬元，並以「臺中太陽」作為冠名名稱。
台灣運彩日前表示當初議定贊助2年，階段性任務已達成。台中太陽今天發文表示，「本公司願意提供新臺幣2000萬元作為T1聯盟2023-2024賽季各項賽事之冠名贊助金，並以『台中太陽』名稱作為冠名名稱。」
「本公司之理念是培養拔擢籃球人才，提升我國籃球競賽水準與實力。因此本公司願意提供新台幣2000萬元，作為貴大聯盟2023-2024賽季各項賽事之冠名贊助金，並以『台中太陽』名稱作為冠名名稱，請貴大聯盟備妥合作方案前來詳談。」
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