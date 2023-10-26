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T1聯盟／結束兩年冠名贊助 台灣運彩：階段性任務達成

聯合新聞網／ 綜合報導

進入第三季的T1聯盟於本周六開打，首戰由衛冕軍新北中信特攻迎戰台鋼獵鷹，不過，自本賽季開始，不再由「台灣運彩」冠名贊助，據台灣運彩表示，「T1聯盟成立初期極需各界支持，台灣運彩冠名贊助為期兩年，今T1聯盟已廣為周知且普獲民眾支持，台灣運彩階段性任務達成。」

遭到T1聯盟取消資格台中太陽隊，繼日前解散球隊之後，昨天在臉書上發布「台中太陽得知台灣運彩不再冠名贊助T1聯盟，願冠名贊助T1聯盟2023-2024賽季所有賽事，以支持國內籃球運動發展。」不過，此事聯盟方面未做回應。

台灣運彩方面證實此一消息，表示說當初議定就是贊助兩年，本賽季開始取消冠名贊助T1聯盟，因此之後宣傳都不再出現「台灣運彩」。

新北 中信

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