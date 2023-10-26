T1聯盟／獵鷹要求簽切結書 涉賭解約還要賠3年總薪資 

國內籃壇近來傳出球員涉賭風波，繼日前台啤雲豹隊要求全隊簽切結書且前鋒羅振峰承認涉賭並遭到開除後，台鋼獵鷹球團也在今天針對網路上謠傳與該球團球員球員相關事件，要求獵鷹球隊、行銷、行政全隊隊職員簽署切結書，若違反條文將立刻解約，並賠償3年總薪資。

台鋼獵鷹針對近日職籃球員涉賭及網路上謠傳與本球團球員相關事件，球團已在近日即要求台鋼獵鷹球隊、行銷、行政全隊隊職員簽署切結書，若違反條文將立刻解約，並賠償3年總薪資。

台鋼獵鷹球團一向秉持著運動公平、公正與公開的精神，期許隊職員遵守法律、共同維護台籃發展，也請各界將目光焦點放在28日的開幕戰。

台鋼獵鷹球團更重申任何違反運動家精神的行為，球團抱持零容忍的態度，若有違法行為本球團將按切結書懲處辦法辦理。