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籃球／羅振峰坦承涉賭 與前女友互咬

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜／台北報導
羅振峰再回擊前女友的毀滅式爆料，要對方停止造謠。 圖／Ｔ１聯盟提供
羅振峰再回擊前女友的毀滅式爆料，要對方停止造謠。 圖／Ｔ１聯盟提供

前T1職籃球員羅振峰爆簽賭遭台啤永豐雲豹隊解約，羅男前女友、啦啦隊女神「千芮」鄭百妤，昨在ＩＧ揭露羅男涉賭錄音檔，還張貼家暴驗傷診斷書。士林地檢署指出，羅男是否涉案，檢方已分他字案偵辦，將一併釐清是否與ＳＢＬ前球員吳季穎案有關，近日會有約談動作。

羅振峰受委託為二○二四總統大選拍攝「反賄選」宣導片，該影片因案緊急下架，最高檢表示「深感遺憾」，將指派檢察官協助法治教育。士林地檢署另指出，吳季穎涉打假球與簽賭，目前已從他字案轉偵字案偵辦。

千芮（廿八歲）昨天在ＩＧ揭露羅振峰涉賭錄音檔，直指她多次質疑身為球員的羅振峰，明知球版不能碰，為何還要賭？羅男對她坦承從賭五、六個，慢慢收到現在剩一個。

啦啦隊女神「千芮」鄭百妤。圖／翻攝千芮IG
啦啦隊女神「千芮」鄭百妤。圖／翻攝千芮IG

至於家暴驗傷單部分，千芮指出曾在今年七月十二日去驗傷，因為「被男朋友抓頭髮去撞牆」，後腦撞傷處凸起，有頭暈想吐的感覺。

羅振峰昨也在ＩＧ發文道歉，強調是個人行為，跟球隊無關，他一時禁不起誘惑才犯錯。他指出，自己與前女友交往一年多，彼此三觀不合，想和平分手卻發生爭執，前女友情緒失控對他動手，「過程中我怕她撞到頭，保護她的頭部，卻沒想到被她反告傷害」。

羅振峰說，前女友自己也涉賭，是否該出面說明？他和現任女友正常交往，沒有劈腿或偷吃，呼籲前女友停止網路上多種假帳號造謠誹謗，已蒐證交給律師。

ＳＢＬ前球星吳季穎涉打假球及簽賭，檢警日前調查他「球員兼賭客」，在九州娛樂城官網投注裕隆納智捷輸球或贏球，賭贏球即認真打球、賭輸就放水，涉犯詐欺、賭博等罪，檢方命其廿五萬元交保。

羅振峰 吳季穎 打假球

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