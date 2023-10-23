T1聯盟／台中太陽指控劉副會長惡行 聯盟痛批：不實誣衊

台中太陽隊日前遭T1職籃除名取消參賽權，太陽近日透過社群發布相關證據反擊，今天T1聯盟發布聲明稿，直言太陽球團「不實誣衊」，並強調將依法訴追。

台中太陽近日在社群媒體發布《太陽的起源與災難的開始》千字長文，點名T1聯盟副會長劉奕成為私利，毀掉孩子們回憶，T1聯盟也發聲明回應指控。

T1聯盟聲明如下： 聯盟具監督及維護各球團權益之責，故對球隊申請本聯盟之參賽資格時，均按本聯盟之相關規章及常務理事會之決議進行審查，以保障賽事正常運作及球員最大利益，很遺憾台中太陽未能增資符合財務健全要求，雖多次給予補正機會，卻屢次違背補正之承諾，經聯盟會長及各球團代表議決不具本季參賽權。 本聯盟副會長負責各球團之溝通，並協助企業與聯盟之合作，純屬義務性質。兼且副會長並無常務理事會投票權。絕無個人私利。 今有心人士，為誤導社會大眾，進而對於本聯盟或所屬人員為之不實誣衊，已造成本聯盟及所屬人員之名譽受損，故除於此澄清外，並將依法訴追，以正視聽。

太陽稍早在社群帳號公布疑似球團和劉奕成的2分鐘錄音檔，從錄音檔中可以聽到，劉奕成說，「如果你們不出價，建議你們出5000萬現金放聯盟，有問題大家幫你們付，付完以後沒有，我們也不會欠錢就還你們，押金直接拿現金就沒問題。」

太陽球團提出放現金疑問，對方則回應，「你們的股權沒辦法解決，所以本票沒有效力，時間再拖就排不進賽程，真的別再拖時間。」

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