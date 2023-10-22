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夢想聯動賽／海神射手群甦醒 逆轉富邦勇士

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
海神在夢想聯動交流賽擊敗富邦勇士。圖／高雄全家海神提供
海神在夢想聯動交流賽擊敗富邦勇士。圖／高雄全家海神提供

夢想聯動邀請賽昨天匯集T1聯盟兩隊與PLG三隊在台中進行跨聯盟對抗，也是首次兩聯盟球隊各派出包含洋將在內的完整陣容進行交流賽，首場比賽PLG衛冕軍富邦勇士就遭到海神上演逆轉秀，在上半場領先達到18分下，最終卻以98：104敗下陣來。

今年台灣雙職籃聯盟合併傳聞不斷，其中包括這次參與夢想聯動賽事的5支隊伍，PLG富邦勇士、夢想家、領航猿與T1聯盟中信特攻、海神，就傳出將在明年攜手成立新聯盟，這也讓這次夢想聯動賽被認為是為雙聯盟合併試水溫。

首場比賽果然就帶給球迷驚喜，將在PLG新賽季挑戰4連霸的富邦勇士，昨天在林志傑、蔡文誠未出賽情況下，出戰本土一哥胡瓏貿同樣缺陣的海神，上半場富邦勇士攻勢多點開花還一度取得18分領先，不過下半場海神射手群甦醒，包括于煥亞、林任鴻、吳曉謹接連開砲，就連本土長人呂威霆都在倒數31秒投進關鍵三分球，幫助海神最終以6分差距勝出。

對於首度來到夢想家主場出賽，于煥亞表示很喜歡在洲際迷你蛋打球的氛圍，「有種回到高中聯賽紅館的感覺，場地很小但很聚焦在場上，球迷鼓譟聲讓球場氣氛很熱鬧，我很喜歡在這邊打球。」

談到球隊上半場一度大幅落後，于煥亞也坦言開賽後球大多集中在洋將身上，攻勢確實較為凌亂，不過下半場球流動後攻勢也自然順暢起來，「很感謝夢想家舉辦這一場比賽，富邦也給我們一場高強度比賽，讓我們在季前熱身賽學習，球賽氛圍很好，腎上腺素都被激發起來。」

夢想 驚喜 中信

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