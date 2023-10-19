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T1聯盟／籃壇傳簽賭假球案 錢薇娟：身為學姊很生氣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
T1聯盟今天舉行新賽季媒體餐敘。記者劉肇育／攝影
T1聯盟今天舉行新賽季媒體餐敘。記者劉肇育／攝影

國內籃壇近期傳出球員涉及假球與簽賭案件，T1聯盟會長錢薇娟在今天表示，自己有兩個角色，身為籃壇的學姊感到相當生氣，身為T1會長做好服務、賽務與業務外，還要做到監督的角色，目前也與球團密切聯繫希望杜絕這樣的狀況發生。

SBL球員吳季穎涉入假球與簽賭案，遭到地檢署約談並交保，中華籃球協會也在昨天召開紀律委員會，宣布註銷吳季穎的球員註冊，且未來籃協所屬球團將不得錄用，也將會通知雙職籃聯盟比照辦理。

對於曾效力過T1球隊的吳季穎涉入簽賭案，錢薇娟表示，自己有兩個角色想法，第一個是作為籃壇學姊感到相當生氣，因為這個環境是多少人努力才做到今天這樣。

至於身為T1會長，錢薇娟強調在聯盟的角色，除了要做好服務、賽務與業務外，更是要站在監督的立場，避免這樣的事情在未來發生，「我們還是有一些措施，跟法務人員、顧問密切上一些課，過去棒球經驗這是最大的傷害，球迷死忠相挺，不能傷他們的心，聯盟規章也都有規範，對這件事沒有空間。聯盟也持續性跟球團非常密切聯繫，如有大量資金運作，也都會密切監控，目前止於流言。」

錢薇娟最後也語重心長表示，這兩天在與球員聊天時也都要他們愛惜自己的羽毛，因為現在是台灣籃球最好的時代，尤其在大學端球員選擇變多，「未來會怎麼樣還不知道，但要先把自己做好，環境自然就會好。」

錢薇娟 吳季穎 T1聯盟

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