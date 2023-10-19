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T1聯盟／海神12月迎主場 5大優惠造福球迷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神隊公布新賽季售票資訊。圖／海神隊提供
海神隊公布新賽季售票資訊。圖／海神隊提供

T1聯盟新賽季下周登場，高雄全家海神隊今天宣布售票訊息，12月2日和3日的主場開幕戰門票將於23日開賣，球團也推出 「來這4客」、「青春1+1」、「南方4艦客」、「神來一筆」及專屬港都的「高雄日」優惠升級版，邀請球迷呼朋引伴，到高雄巨蛋感受海神魅力。

為提供球迷觀賽彈性又能享有優惠，入場前憑當日有價票至售票處蓋章認證，即可獲得「海神集章卡」一張，凡至海神主場觀賞累計4場不同對戰組合（中信特攻、台北戰神、台啤雲豹、台鋼獵鷹），可至售票處兌換例行賽1A門票兌換券一張；凡學生持有本人照片、學籍之有效學生證至現場售票處購票，每人可額外獲得例行賽1A門票一張。

針對政府推出的青春動滋券，學生進場觀賽亦有專屬方案，今年12月31日前現場購買12月主場賽事門票並全額使用青春動滋券支付，可享有1A門票500元專屬優惠價，及例行賽1A門票兌換券一張。

例行賽主場單一場次，單筆購買南1S座位區4張，每張票面金額折100元；持「南方4艦客」票券入場者，可至驗票入口出示票根兌換加油棒；球迷憑當日漢神巨蛋、漢神百貨、漢來大飯店、漢來美食等單位之不限金額消費發票，即可享現場購票免加價之優惠。

海神「高雄日」優惠，新球季好評再加碼，除設籍高雄的去球迷可享有「高雄日」優惠以外，新賽季也要造福在港都工作的「南漂族」 ，設籍指定行政區者，於指定場次至現場售票處，憑身分證可免費兌換當日1A票券一張；未設籍但居住該行政區且持有租賃契約者的球迷，憑「租賃契約搭配身分證、健保卡」至售票處亦可兌換當日1A票券一張。同行者可享半價優惠購買相同區域，一張證件最多可加購4張同行票。

海神另有「揪團應援雄」優惠，凡購買10到19張享9折優惠，20到49張8折，50張以上可享7折優惠。此方案限LINE票務訂單或現場購票使用，不可與其他購票優惠方案併用。

海神隊公布新賽季售票資訊。圖／海神隊提供
海神隊公布新賽季售票資訊。圖／海神隊提供
海神隊公布新賽季售票資訊。圖／海神隊提供
海神隊公布新賽季售票資訊。圖／海神隊提供
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高雄全家海神 台啤雲豹 特攻

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