T1聯盟／獵鷹增3將 開幕戰對決特攻

職籃T1聯盟新賽季下周六點燃戰火，首戰就上演上季總冠軍賽對決，由衛冕軍新北中信特攻出戰台南台鋼獵鷹，昨獵鷹特別舉辦記者會，除展示全新戰袍和年度口號，3名白天宣布加盟的新成員白薩、蘇奕晉和藍少甫也一同亮相。

獵鷹是T1聯盟第一個賽季的「爐主」，上季蛻變並打造出「拉拉山」布拉、德古拉和阿修羅的長人陣，例行賽戰績高居第二位，季後賽並擊退衛冕軍，直到總冠軍賽才敗給中信特攻。

迎接第3個賽季的獵鷹，本土和外援戰力都補強，除續留「拉拉山」，另簽下特攻首冠洋將金恩，昨4名洋將和本土球員穿上新賽季戰袍，喊出年度口號「鷹One」，和台語「永遠」諧音，除代表球團深耕決心，也象徵球隊朝總冠軍目標前進。

獵鷹原本已有18名滿編成員，昨上午宣布迎接周一剛宣布解散的台中太陽球員白薩、蘇奕晉和藍少甫，總教練劉孟竹笑說充足人手是「甜蜜的負擔」，開幕戰前如何讓新成員盡快融入團隊成教練團重要課題。

國內籃壇傳出「打假球」事件，獵鷹和T1聯盟都高度重視，昨獵鷹記者會有台南地檢署代表出席，球團也連續兩年舉辦法治課程；台南獵鷹董事長王炯棻致詞特別強調職業運動必須「去賭化」，劉孟竹也嚴肅說「運動員要珍惜舞台」。

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