T1聯盟／獵鷹年度口號「鷹One」 董事長強調職業賽需去賭化

T1聯盟上季亞軍台鋼獵鷹今天舉行新賽季開季記者會，並喊出「鷹One」的年度口號。球隊董事長王炯棻致詞時強調：「職業運動需要3大要素，在地化、經濟循環及去賭化。」

台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹的年度口號「鷹One」取自台語「永遠」的諧音，裡面的「鷹」代表的是台鋼獵鷹，而「One」則代表全隊一心，每個人都要「All In One」，這不僅僅是一個口號，也展現了團隊的年度目標。

由於這2天爆發SBL球員吳季穎涉嫌打假球的風暴，王炯棻在記者會上致詞時也強調：「職業運動需要3大要素，在地化、經濟循環及去賭化，球團跟整個城市連結，市民支持職業球隊才會長久，講求認真、專業、守紀律的台鋼集團，相信大家也都看到了我們的耕耘與努力。」

獵鷹休賽期間持續優化陣容，除找回上季讓各隊無解的布拉（Gursimran Bhullar）、德古拉（SamuelDeguara）、阿修羅（Robert Upshaw III）「三塔連線」外，還加入進攻華麗且破壞力十足的冠軍球員金恩（Nick King）。

本土球員方面則補進「喇叭」張博勝、郭少傑、高承恩、蘇奕晉、藍少甫、白薩等人，本土戰力也大幅提昇。

獵鷹目前主場在嘉南藥理大學紹宗體育館，但球團也在今天透露：「集團看好未來運動產業發展，已拍板定案的運動藝文休閒園區BOT案，球團將參與市府投標，積極爭取為台南市民建設小巨蛋的機會，未來規劃成為獵鷹主場。」

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