籃球／吳季穎遭爆料打假球 PLG球評：若是真的就是「敗類」

前SBL球員吳季穎昨天遭爆料涉嫌打假球與簽賭事件，前SBL名將、現轉任PLG球評的「小左」左從凱也在個人IG限時動態寫道，「如果報導是真的，你就是他X的敗類！沒資格在台灣籃球。」

雖左從凱未指名道姓，但許多網友懷疑開噴對象是吳季穎。吳季穎高中就讀籃球名校南山高中，幫助球隊奪冠並奪下冠軍賽MVP，大學就讀輔仁大學，大一賽季勇奪UBA新人王。

吳季穎大學畢業後投入2020年SBL選秀會，被璞園隊以第二輪挑中，但一場未打就因個人因素離開聯盟，後來改行當YouTuber。隔季他回歸籃壇加盟T1聯盟雲豹隊，出賽21場平均拿到4.1分1.5籃板。

吳季穎2022年加盟裕隆，今年夏天又轉戰台啤，不料昨天被爆料離開裕隆是因為打假球。據稍早報導，吳季穎昨天深夜11時許，在律師陪同下，到刑事局接受約談兩小時，今天士林地檢發賭博罪嫌通知書，吳季穎約下午4時許，到地檢署配合檢方詢問。

PLG球評左從凱發文。 截圖自左從凱IG限時動態

商品推薦