籃球／SBL吳季穎遭爆打假球、簽賭

ＳＢＬ超級籃球聯賽球星吳季穎，遭爆料涉打假球及簽賭，一場比賽價碼約卅萬至五十萬元。士林地檢署昨晚表示，已剪報分案，指派重大刑案專組檢察官指揮偵辦，全案恐涉詐欺、背信等罪嫌，將速追查依法嚴辦。

中華籃協昨天晚間也聲明表示，將在今天召開紀律委員會，副秘書長張承中強調，站在籃協立場，對於任何一聯盟、一球隊或是一球員涉賭絕對是零容忍，會以最高標準面對處理。

在今年休賽季從裕隆轉戰台啤的吳季穎，昨天遭媒體爆料涉嫌打假球，甚至是有配合控分的狀況後；台啤球團在第一時間發出聲明，強調已經請吳季穎暫時離隊，靜待懲戒委員會調查後再做懲處。

吳季穎昨晚也在IG限動做出回應，針對打假球部分，表示只是朋友間開玩笑，至於周刊另爆料他轉賣名表之事，表示只是受主人委託詢問價格，並未轉賣也沒有偷竊行為。他並強調願意配合一切調查，也願意接受球團的一切處分。

被稱為神經刀射手的廿五歲球星吳季穎，原效力於裕隆納智捷，今年六月突轉往台啤陣營，昨遭爆料涉嫌打假球及簽賭，放水輸掉一場球賽的價碼，約卅萬至五十萬元等。打假球恐涉及詐欺及背信罪，檢方昨已分案偵辦。

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