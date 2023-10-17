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籃球／涉SBL打假球秘戀汽車集團千金 吳季穎這麼回應了
針對周刊爆料，SBL前裕隆隊球員吳季穎涉及簽賭與組頭打假球，且熱戀汽車集團小千金，並變賣該集團過世前總裁收藏之名表，吳季穎晚間在IG限動做出回應，針對打假球部分，他表示只是朋友間開玩笑，至於轉賣名表之事，只是受主人委託詢問價格，並未轉賣也沒有偷竊行為。
吳季穎在IG限動中說，「各位球迷朋友及社會大眾，我是吳季穎，對不起我做了不良示範，我不該私下與朋友間亂開玩笑談論非法比賽的行為，即使與朋友之間的玩笑話也不可以，關於賣手錶只是受主人委託詢問手錶價格，沒有轉賣也沒有偷竊行為，我願意配合一切調查，也願意接受球團的一切處分。」
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