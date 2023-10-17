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籃球／事態嚴重！前SBL球員吳季穎被爆配合組頭打假球 籃協晚間緊急回應

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籃球／周刊指吳季穎在SBL打假球 籃協發言人張承中：將開紀律委員會

聯合新聞網／ 綜合報導
台啤吳季穎在SBL比賽。圖／中華籃協提供
台啤吳季穎在SBL比賽。圖／中華籃協提供

針對周刊爆料前裕隆納智捷籃球隊球員吳季穎，在SBL長期簽賭配合組頭打假球，一場球收入達30至50萬元，新接任籃球副秘書長兼發言人張承中表示，「明天會進行召開紀律委員會的程序，約談相關人等，交由紀律委員會討論、懲處。」

張承中具有律師資歷也曾是前P聯盟夢想家籃球隊董事長，針對指涉SBL打假球，事態嚴重，他表達，「不論是針對聯盟、球隊或球員，不能僅從單方媒體或爆料而論斷，籃協立場，會建議紀律委員會一併討論所有媒體報導內容，並決議處理方式，向檢調檢舉也會是方式之一，並即刻向球迷、媒體報告！」

張承中 夢想 律師

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